Пионы, тюльпаны и сакура. Цветочные мотивы - новый маникюрный тренд сезона



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Весеннее настроение имеет свое проявление даже в деталях. Цветастый маникюр стал одним из таких веяний

Модницы красят ногти однотонным покрытием преимущественно пастельных оттенков. Поверх наносится рисунок цветов. Сегодня в моде объемные цветные вариации пионов, тюльпанов, ирисов и альстромерий. Также популярностью пользуются ветви сакуры и сирени.

Дизайн наносится сразу на несколько ногтей таким образом, чтобы создавать целостную картину. Как, вариант каждый ноготь имеет завершенную идею. Дополнить цветы можно блестками, камнями или сияющим порошком.

Джерело: Gazeta.ua