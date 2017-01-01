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    Пионы, тюльпаны и сакура. Цветочные мотивы - новый маникюрный тренд сезона

    • Сьогодні, 14:34
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    Весеннее настроение имеет свое проявление даже в деталях. Цветастый маникюр стал одним из таких веяний

    Модницы красят ногти однотонным покрытием преимущественно пастельных оттенков. Поверх наносится рисунок цветов. Сегодня в моде объемные цветные вариации пионов, тюльпанов, ирисов и альстромерий. Также популярностью пользуются ветви сакуры и сирени.

    Дизайн наносится сразу на несколько ногтей таким образом, чтобы создавать целостную картину. Как, вариант каждый ноготь имеет завершенную идею. Дополнить цветы можно блестками, камнями или сияющим порошком.

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    Пионы, тюльпаны и сакура. Цветочные мотивы - новый маникюрный тренд сезона
    Пионы, тюльпаны и сакура. Цветочные мотивы - новый маникюрный тренд сезона
    Пионы, тюльпаны и сакура. Цветочные мотивы - новый маникюрный тренд сезона
    Пионы, тюльпаны и сакура. Цветочные мотивы - новый маникюрный тренд сезона
    Пионы, тюльпаны и сакура. Цветочные мотивы - новый маникюрный тренд сезона
    Пионы, тюльпаны и сакура. Цветочные мотивы - новый маникюрный тренд сезона
    Пионы, тюльпаны и сакура. Цветочные мотивы - новый маникюрный тренд сезона
    Пионы, тюльпаны и сакура. Цветочные мотивы - новый маникюрный тренд сезона
    Пионы, тюльпаны и сакура. Цветочные мотивы - новый маникюрный тренд сезона
    Пионы, тюльпаны и сакура. Цветочные мотивы - новый маникюрный тренд сезона
    Пионы, тюльпаны и сакура. Цветочные мотивы - новый маникюрный тренд сезона
    Пионы, тюльпаны и сакура. Цветочные мотивы - новый маникюрный тренд сезона
    Пионы, тюльпаны и сакура. Цветочные мотивы - новый маникюрный тренд сезона
    Пионы, тюльпаны и сакура. Цветочные мотивы - новый маникюрный тренд сезона
    Пионы, тюльпаны и сакура. Цветочные мотивы - новый маникюрный тренд сезона
    Пионы, тюльпаны и сакура. Цветочные мотивы - новый маникюрный тренд сезона
    Пионы, тюльпаны и сакура. Цветочные мотивы - новый маникюрный тренд сезона
    Пионы, тюльпаны и сакура. Цветочные мотивы - новый маникюрный тренд сезона
    Пионы, тюльпаны и сакура. Цветочные мотивы - новый маникюрный тренд сезона
    Пионы, тюльпаны и сакура. Цветочные мотивы - новый маникюрный тренд сезона

    Джерело: Gazeta.ua

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