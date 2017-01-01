Пісок та зруйновані декорації. Що залишилося від фестивалю «KaZaнтип» в окупованому Криму

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«KaZaнтип» тепер дійсно net, він пішов в захід як сонце, яке кожен день сідає тут за морський обрій

Грандіозний фестиваль електронної музики «KaZaнтип» свого часу гримів не тільки на всю Україну, але і далеко за межами нашої країни. Щорічно сюди приїжджали десятки тисяч людей і сотні діджеїв. Бували й дуже відомі на всю планету музиканти.

Після декількох переміщень по Криму, село Попівка стало постійним місцем проведення фестивалю, який пройшов тут останній раз влітку 2013 року. У 2014 році відбулася окупація Криму Росією і захід не відбувся.

Тепер від «KaZaнтипа» залишилися тільки декорації, які поступово руйнуються, і їх замітає пісок. Всі потуги проводити фестиваль в інших місцях виявилися лише жалюгідною спробою повернутися в ті незабутні часи.

«KaZaнтип» тепер дійсно net, він пішов в захід як сонце, яке кожен день сідає тут за морський обрій.

Джерело: Газета.Ru