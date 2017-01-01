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    Пісок та зруйновані декорації. Що залишилося від фестивалю «KaZaнтип» в окупованому Криму

    • Сьогодні, 15:40
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    «KaZaнтип» тепер дійсно net, він пішов в захід як сонце, яке кожен день сідає тут за морський обрій

    Грандіозний фестиваль електронної музики «KaZaнтип» свого часу гримів не тільки на всю Україну, але і далеко за межами нашої країни. Щорічно сюди приїжджали десятки тисяч людей і сотні діджеїв. Бували й дуже відомі на всю планету музиканти.

    Після декількох переміщень по Криму, село Попівка стало постійним місцем проведення фестивалю, який пройшов тут останній раз влітку 2013 року. У 2014 році відбулася окупація Криму Росією і захід не відбувся. 

    Тепер від «KaZaнтипа» залишилися тільки декорації, які поступово руйнуються, і їх замітає пісок. Всі потуги проводити фестиваль в інших місцях виявилися лише жалюгідною спробою повернутися в ті незабутні часи.

    «KaZaнтип» тепер дійсно net, він пішов в захід як сонце, яке кожен день сідає тут за морський обрій.

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    Головний танцювальний майданчик вже заносить піском
    Пісок та зруйновані декорації. Що залишилося від фестивалю «KaZaнтип» в окупованому Криму
    Пісок та зруйновані декорації. Що залишилося від фестивалю «KaZaнтип» в окупованому Криму
    Пісок та зруйновані декорації. Що залишилося від фестивалю «KaZaнтип» в окупованому Криму
    Пісок та зруйновані декорації. Що залишилося від фестивалю «KaZaнтип» в окупованому Криму
    Пісок та зруйновані декорації. Що залишилося від фестивалю «KaZaнтип» в окупованому Криму
    Пісок та зруйновані декорації. Що залишилося від фестивалю «KaZaнтип» в окупованому Криму
    Космічне житло на території «KaZaнтип»
    Величезні площі критих танцполів теж поглинає пісок
    Житло на території «KaZaнтип»
    Житло на території «KaZaнтип»
    Пісок та зруйновані декорації. Що залишилося від фестивалю «KaZaнтип» в окупованому Криму
    Пісок та зруйновані декорації. Що залишилося від фестивалю «KaZaнтип» в окупованому Криму
    Пісок та зруйновані декорації. Що залишилося від фестивалю «KaZaнтип» в окупованому Криму
    Пісок та зруйновані декорації. Що залишилося від фестивалю «KaZaнтип» в окупованому Криму
    Пісок та зруйновані декорації. Що залишилося від фестивалю «KaZaнтип» в окупованому Криму
    Пісок та зруйновані декорації. Що залишилося від фестивалю «KaZaнтип» в окупованому Криму
    Пісок та зруйновані декорації. Що залишилося від фестивалю «KaZaнтип» в окупованому Криму
    Пісок та зруйновані декорації. Що залишилося від фестивалю «KaZaнтип» в окупованому Криму
    Пісок та зруйновані декорації. Що залишилося від фестивалю «KaZaнтип» в окупованому Криму
    Пісок та зруйновані декорації. Що залишилося від фестивалю «KaZaнтип» в окупованому Криму
    Пісок та зруйновані декорації. Що залишилося від фестивалю «KaZaнтип» в окупованому Криму
    Пісок та зруйновані декорації. Що залишилося від фестивалю «KaZaнтип» в окупованому Криму
    Пісок та зруйновані декорації. Що залишилося від фестивалю «KaZaнтип» в окупованому Криму
    Пісок та зруйновані декорації. Що залишилося від фестивалю «KaZaнтип» в окупованому Криму
    Пісок та зруйновані декорації. Що залишилося від фестивалю «KaZaнтип» в окупованому Криму
    Пісок та зруйновані декорації. Що залишилося від фестивалю «KaZaнтип» в окупованому Криму
    Пісок та зруйновані декорації. Що залишилося від фестивалю «KaZaнтип» в окупованому Криму
    Пісок та зруйновані декорації. Що залишилося від фестивалю «KaZaнтип» в окупованому Криму
    Пісок та зруйновані декорації. Що залишилося від фестивалю «KaZaнтип» в окупованому Криму
    Пісок та зруйновані декорації. Що залишилося від фестивалю «KaZaнтип» в окупованому Криму
    Пісок та зруйновані декорації. Що залишилося від фестивалю «KaZaнтип» в окупованому Криму
    Пісок та зруйновані декорації. Що залишилося від фестивалю «KaZaнтип» в окупованому Криму
    Пісок та зруйновані декорації. Що залишилося від фестивалю «KaZaнтип» в окупованому Криму
    Пісок та зруйновані декорації. Що залишилося від фестивалю «KaZaнтип» в окупованому Криму
    Пісок та зруйновані декорації. Що залишилося від фестивалю «KaZaнтип» в окупованому Криму

    Джерело: Газета.Ru

    Крим анексія
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