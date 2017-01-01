Полювання на відьом та племінні війни. Як живуть члени молодіжних банд у Новій Гвінеї
- Сьогодні, 16:44
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Молодіжні банди міських папуасів патрулюють свої райони із саморобною зброєю
Передмістя Порт-Морсбі, столиці Нової Гвінеї, – одне з найогидніших місць у світі.
Останні 12 років місто стабільно посідає 137-ме зі 140 місць у рейтингу світових столиць за рівнем життя.
Однією з головних причин таких низьких оцінок є розгул місцевих злочинних угруповань.
Особливо велику роль тут відіграють молодіжні банди міських папуасів – ресколи.
Вони патрулюють свої райони із саморобною зброєю, беруть участь у полюваннях на відьом і племінних війнах справжніх папуасів з джунглів – звучить як буденне життя рейдерів постапокаліпсису.
Джерело: telegraf.com.ua