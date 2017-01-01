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    Понад 400 дельфінів викинулися на берег в Новій Зеландії

    • Сьогодні, 10:44
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    Понад 400 чорних дельфінів викинулися на берег на півночі новозеландського Південного острова

    В результаті інциденту загинули близько 300 особин. Завдяки зусиллям служби порятунку близько 100 тварин були повернуті назад у море. Врятовані дельфіни не відпливають далеко від берега, тож експерти побоюються, що вони знову будуть викинуті на берег.

    На даний момент причини події не уточнюються. Інцидент є одним з найбільших випадків масової загибелі ссавців за всю історію спостережень.

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    Понад 400 дельфінів викинулися на берег в Новій Зеландії
    Понад 400 дельфінів викинулися на берег в Новій Зеландії
    Понад 400 дельфінів викинулися на берег в Новій Зеландії
    Понад 400 дельфінів викинулися на берег в Новій Зеландії
    Понад 400 дельфінів викинулися на берег в Новій Зеландії
    Понад 400 дельфінів викинулися на берег в Новій Зеландії
    Понад 400 дельфінів викинулися на берег в Новій Зеландії
    Понад 400 дельфінів викинулися на берег в Новій Зеландії
    Понад 400 дельфінів викинулися на берег в Новій Зеландії
    Понад 400 дельфінів викинулися на берег в Новій Зеландії

    Джерело: Газета.Ру
    екологія Нова Зеландія
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