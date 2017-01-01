Понад 400 дельфінів викинулися на берег в Новій Зеландії

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Понад 400 чорних дельфінів викинулися на берег на півночі новозеландського Південного острова

В результаті інциденту загинули близько 300 особин. Завдяки зусиллям служби порятунку близько 100 тварин були повернуті назад у море. Врятовані дельфіни не відпливають далеко від берега, тож експерти побоюються, що вони знову будуть викинуті на берег.

На даний момент причини події не уточнюються. Інцидент є одним з найбільших випадків масової загибелі ссавців за всю історію спостережень.