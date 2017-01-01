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    Португалія, Іспанія та інші південні країни, які не оминув сніг

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    Сніг
    Сніг

    Всесвітній день снігу - свято, яке щороку відзначається 15 січня з 2012 року з ініціативи Міжнародної федерації лижного спорту

    Особливо святково сніг виглядає в субтропіках - в південних країнах, де він випадає раз в сто років, сніговий покрив тримається зовсім недовго, але приносить радість і подив усім жителям. У 2006 році сніг випав в Португалії, в 2007-му - в Аргентині, 2008 року - на півдні США (Луїзіані, Каліфорнії, Неваді) і в Іраку, в 2012-му - в Римі, коли через снігопад довелося на кілька днів закрити для відвідин Колізей і перевірити, яких збитків сніг завдав древній будівлі.

    У 2016-му світ був приголомшений фотографіями засніженої Сахари, а ті, хто живе в Чорногорії, почали рік з обміну фотографіями засніжених пальм і Адріатичного моря, яке вкрилося кригою.

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    Фото засніженої Сахари в 2016 році
    Вид з космосу на пустелю Сахара, 19 грудня 2016 року
    Амман, Йорданія, 2008 рік
    Римський Колізей, 2012 рік
    Японські макаки в зоопарку міста Саппоро, 2010 рік
    Артеміда, Греція, січень 2017 року
    Біарріц, Франція, 1996 рік
    Спліт, Хорватія, 2001 рік
    Китайські ченці після снігопаду, 2015 рік
    Панджер, Афганістан, 2015 рік
    Палестинці в Єрусалимі, 1998 рік
    Тайвань, 2004 рік
    Єрусалим, Ізраїль, 1998 рік
    Південнокорейські військові купаються в снігу, 2005 рік
    Майорка, Іспанія, 1999 год
    Корсика, Франція, 2001 рік
    Стамбул, Туреччина, 2015 рік
    Корсика, Франція, 1996 рік
    Мілан, 2006 рік
    Португалія, Іспанія та інші південні країни, які не оминув сніг

    Джерело: Газета.Ру

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