Португалія, Іспанія та інші південні країни, які не оминув сніг

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Сніг

Всесвітній день снігу - свято, яке щороку відзначається 15 січня з 2012 року з ініціативи Міжнародної федерації лижного спорту

Особливо святково сніг виглядає в субтропіках - в південних країнах, де він випадає раз в сто років, сніговий покрив тримається зовсім недовго, але приносить радість і подив усім жителям. У 2006 році сніг випав в Португалії, в 2007-му - в Аргентині, 2008 року - на півдні США (Луїзіані, Каліфорнії, Неваді) і в Іраку, в 2012-му - в Римі, коли через снігопад довелося на кілька днів закрити для відвідин Колізей і перевірити, яких збитків сніг завдав древній будівлі.

У 2016-му світ був приголомшений фотографіями засніженої Сахари, а ті, хто живе в Чорногорії, почали рік з обміну фотографіями засніжених пальм і Адріатичного моря, яке вкрилося кригою.

Джерело: Газета.Ру