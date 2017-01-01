Працівники СБУ у центрі Києва затримали пасажирів підозрілого фургону
- Сьогодні, 17:55
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Спецоперація СБУ у Києві. Фото: Інокентій Климентьєв
Під час операції працівники СБУ розбили молотками вікна фургону і затримали осіб, які були усередині
Сьогодні, 11 квітня, у центрі Києва на перетині вулиць Ярославів Вал і Лисенка поруч зі станцією метро «Золоті ворота»працівники Служби безпеки України затримали білий фургон та осіб, які були в ньому.
Про це інформує кореспондент «Главкома» з місця події.
Зазначається, що білий фургон тривалий час стояв на пішохідному переході з самого ранку.
Під час операції працівники СБУ розбили молотками вікна фургону і затримали осіб, які були усередині.
Також варто зазначити, що в соціальних мережах з'явилася інформація, що пасажири фургону здійснювали аудіо та відео фіксацію за допомогою спеціальних технічних засобів.