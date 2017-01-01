  1. Головна
  2. Фото
    Фото

    Працівники СБУ у центрі Києва затримали пасажирів підозрілого фургону

    • Сьогодні, 17:55
    • Розсилка
    Спецоперація СБУ у Києві. Фото: Інокентій Климентьєв
    Спецоперація СБУ у Києві. Фото: Інокентій Климентьєв

    Під час операції працівники СБУ розбили молотками вікна фургону і затримали осіб, які були усередині

    Сьогодні, 11 квітня, у центрі Києва на перетині вулиць Ярославів Вал і Лисенка поруч зі станцією метро «Золоті ворота»працівники Служби безпеки України затримали білий фургон та осіб, які були в ньому.

    Про це інформує кореспондент «Главкома» з місця події.

    Зазначається, що білий фургон тривалий час стояв на пішохідному переході з самого ранку.

    Під час операції працівники СБУ розбили молотками вікна фургону і затримали осіб, які були усередині.

    Також варто зазначити, що в соціальних мережах з'явилася інформація, що пасажири фургону здійснювали аудіо та відео фіксацію за допомогою спеціальних технічних засобів.

    1 з 14
    на весь екран згорнути
    Працівники СБУ у центрі Києва затримали пасажирів підозрілого фургону
    Працівники СБУ у центрі Києва затримали пасажирів підозрілого фургону
    Працівники СБУ у центрі Києва затримали пасажирів підозрілого фургону
    Працівники СБУ у центрі Києва затримали пасажирів підозрілого фургону
    Працівники СБУ у центрі Києва затримали пасажирів підозрілого фургону
    Працівники СБУ у центрі Києва затримали пасажирів підозрілого фургону
    Працівники СБУ у центрі Києва затримали пасажирів підозрілого фургону
    Працівники СБУ у центрі Києва затримали пасажирів підозрілого фургону
    Працівники СБУ у центрі Києва затримали пасажирів підозрілого фургону
    Працівники СБУ у центрі Києва затримали пасажирів підозрілого фургону
    Працівники СБУ у центрі Києва затримали пасажирів підозрілого фургону
    Працівники СБУ у центрі Києва затримали пасажирів підозрілого фургону
    Працівники СБУ у центрі Києва затримали пасажирів підозрілого фургону
    Працівники СБУ у центрі Києва затримали пасажирів підозрілого фургону
    Спецоперація СБУ у Києві. Фото: Інокентій Климентьєв

    СБУ Київ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ