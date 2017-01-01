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    Президентське подружжя взяло участь у святкуванні Дня Соборності

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    Президент України Петро Порошенко під час урочистостей до Дня Соборності
    Фото: прес-служби Президента України
    Президент України Петро Порошенко під час урочистостей до Дня Соборності

    Президент Петро Порошенко привітав українців із Днем Соборності й запевнив, що найгірше для країни позаду, реформи дедуть результати, а військо стане ще міцнішим.

    «Ми не просто вистояли і зберегли країну - ми змінили порядок денний. Минулого січня ще стояло питання: як вижити. Тепер стоїть питання: як стати успішною країною. Цього року реформи почнуть приносити результати. Все у нас вийде. І все буде добре», - запевнив він українців.

    Порошенко наголосив: пріоритетом влади є відновлення територіальної цілісності України.

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    Президентське подружжя взяло участь у святкуванні Дня Соборності
    Президентське подружжя взяло участь у святкуванні Дня Соборності
    Президентське подружжя взяло участь у святкуванні Дня Соборності
    Президентське подружжя взяло участь у святкуванні Дня Соборності
    Президентське подружжя взяло участь у святкуванні Дня Соборності
    Президентське подружжя взяло участь у святкуванні Дня Соборності
    Президентське подружжя взяло участь у святкуванні Дня Соборності
    Президентське подружжя взяло участь у святкуванні Дня Соборності
    Президентське подружжя взяло участь у святкуванні Дня Соборності
    Президентське подружжя взяло участь у святкуванні Дня Соборності
    Президентське подружжя взяло участь у святкуванні Дня Соборності
    Президентське подружжя взяло участь у святкуванні Дня Соборності
    Президентське подружжя взяло участь у святкуванні Дня Соборності
    Президентське подружжя взяло участь у святкуванні Дня Соборності
    Президентське подружжя взяло участь у святкуванні Дня Соборності
    Президентське подружжя взяло участь у святкуванні Дня Соборності
    Президентське подружжя взяло участь у святкуванні Дня Соборності
    Президентське подружжя взяло участь у святкуванні Дня Соборності
    Президентське подружжя взяло участь у святкуванні Дня Соборності
    Президентське подружжя взяло участь у святкуванні Дня Соборності
    Президентське подружжя взяло участь у святкуванні Дня Соборності
    Президентське подружжя взяло участь у святкуванні Дня Соборності
    Президентське подружжя взяло участь у святкуванні Дня Соборності
    Президентське подружжя взяло участь у святкуванні Дня Соборності
    Президентське подружжя взяло участь у святкуванні Дня Соборності
    Президентське подружжя взяло участь у святкуванні Дня Соборності
    Президентське подружжя взяло участь у святкуванні Дня Соборності
    Фото: прес-служби Президента України

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