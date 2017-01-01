Президентське подружжя взяло участь у святкуванні Дня Соборності
- Сьогодні, 11:53
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Фото: прес-служби Президента України
Президент України Петро Порошенко під час урочистостей до Дня Соборності
Президент Петро Порошенко привітав українців із Днем Соборності й запевнив, що найгірше для країни позаду, реформи дедуть результати, а військо стане ще міцнішим.
«Ми не просто вистояли і зберегли країну - ми змінили порядок денний. Минулого січня ще стояло питання: як вижити. Тепер стоїть питання: як стати успішною країною. Цього року реформи почнуть приносити результати. Все у нас вийде. І все буде добре», - запевнив він українців.
Порошенко наголосив: пріоритетом влади є відновлення територіальної цілісності України.