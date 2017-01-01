Прощання з загиблими під Авдіївкою. Майдан у квітах і сльозах (Фоторепортаж)
- Сьогодні, 15:04
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Розсилка
В центрі Києва, на Майдані Незалежності, попращалися з українськими бійцями
Сьогодні, 1 лютого, Майдані Незалежності в Києві прощалися з бійцями, які загинули 29-30 січня поблизу Авдіївки від осколкових поранень.
Серед загиблих - бійці 72-ї механізованої бригади: капітан Кизило Андрій Олександрович (24.01. 1989 р.), сержант Бальченко Володимир Іванович (04.01.1992 р.); солдатів Оверченко Дмитро Олександрович (24.01.1989 р.); сержант Крижанський Володимир Олексійович (24.03.1982 р.).
Нагадаємо, з неділі, 29 січня, Авдіївка перебуває під масованими обстрілами бойовиків. У місті оголошено надзвичайний стан. На місці головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи ВЦА та силовики.
У середу, 1 лютого, українські військовослужбовці відбили дві спроби штурму, здійснені від початку доби бойовиками. Однак під час відбиття нападів один боєць ЗСУ загинув, кілька осіб дістали поранення.
The Washington Post пов’язала загострення в Авдіївці з телефонною розмовою Путіна і Трампа.