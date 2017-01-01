Прощання з загиблими під Авдіївкою. Майдан у квітах і сльозах (Фоторепортаж)

Нагадаємо, з неділі, 29 січня, Авдіївка перебуває під масованими обстрілами бойовиків. У місті оголошено надзвичайний стан. На місці головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи ВЦА та силовики.

У середу, 1 лютого, українські військовослужбовці відбили дві спроби штурму, здійснені від початку доби бойовиками. Однак під час відбиття нападів один боєць ЗСУ загинув, кілька осіб дістали поранення.

The Washington Post пов’язала загострення в Авдіївці з телефонною розмовою Путіна і Трампа.