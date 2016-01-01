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    Путін і Лавров попрощалися з убитим у Туреччині послом

    • Сьогодні, 14:21
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    У будівлі міністерства закордонних справ РФ у Москві відбулась церемонія прощання з послом Росії в Туреччині Андрієм Карловим, убитим в Анкарі 19 грудня

    У заході взяли участь у тому числі глава зовнішньополітичного відомства країни Сергій Лавров і президент Володимир Путін, який через це переніс на добу свою щорічну прес-конференцію.

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    Путін і Лавров попрощалися з убитим у Туреччині послом
    Путін і Лавров попрощалися з убитим у Туреччині послом
    Путін і Лавров попрощалися з убитим у Туреччині послом
    Дружина вбитого в Туреччині російського посла Андрія Карлова Марина і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров
    Путін і Лавров попрощалися з убитим у Туреччині послом
    Путін і Лавров попрощалися з убитим у Туреччині послом
    Путін і Лавров попрощалися з убитим у Туреччині послом
    Путін і Лавров попрощалися з убитим у Туреччині послом

    Як повідомлялося раніше, відповідальність за вбивство посла РФ взяла на себе організація «Джейш аль-Фатх».

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    Про загибель Карлова стало відомо 19 грудня. Він помер у лікарні від поранень, отриманих в Анкарі в Центрі сучасного мистецтва.

    Пізніше з'ясувалося, що в дипломата стріляв колишній співробітник турецької поліції Мевлют Алтинташ, якого було звільнено з правоохоронних органів після спроби держперевороту в липні 2016 року. Алтинташа було вбито на місці співробітниками спецпідрозділів.

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