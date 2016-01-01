Путін і Лавров попрощалися з убитим у Туреччині послом

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У будівлі міністерства закордонних справ РФ у Москві відбулась церемонія прощання з послом Росії в Туреччині Андрієм Карловим, убитим в Анкарі 19 грудня

У заході взяли участь у тому числі глава зовнішньополітичного відомства країни Сергій Лавров і президент Володимир Путін, який через це переніс на добу свою щорічну прес-конференцію.

Як повідомлялося раніше, відповідальність за вбивство посла РФ взяла на себе організація «Джейш аль-Фатх».

Про загибель Карлова стало відомо 19 грудня. Він помер у лікарні від поранень, отриманих в Анкарі в Центрі сучасного мистецтва.

Пізніше з'ясувалося, що в дипломата стріляв колишній співробітник турецької поліції Мевлют Алтинташ, якого було звільнено з правоохоронних органів після спроби держперевороту в липні 2016 року. Алтинташа було вбито на місці співробітниками спецпідрозділів.