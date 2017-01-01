Реформи та російська агресія. Про що розповів Порошенко під час візиту до Великобританії

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Під час виступу в Королівському інституті міжнародних відносин Chatham House Порошенко заявив, що Росія заперечує світовий порядок і намагається побудувати альтернативну реальність на основі альтернативних цінностей

У ході офіційного візиту до Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії президент України Петро Порошенко провів зустріч з представниками ділових кіл країни, а також виступив у Королівському інституті міжнародних відносин «Четем Хауз» на тему: «Битва за Україну: лідерство та солідарність проти агресії». Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Глава Української держави розповів про впровадження реформ в Україні впродовж останніх трьох років та основні результати, яких вдалось досягти на сьогоднішній день. Значну увагу було приділено створенню інвестиційного клімату, проведенню судової реформи, боротьбі з корупцією, реформі банківського та енергетичного сектору. Президент також поінформував про запуск з початку квітня 2017 року електронного відкритого реєстру відшкодування ПДВ.

Під час виступу в Королівському інституті міжнародних відносин Chatham House Порошенко заявив, що Росія заперечує світовий порядок і намагається побудувати альтернативну реальність на основі альтернативних цінностей.