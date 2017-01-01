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    Реформи та російська агресія. Про що розповів Порошенко під час візиту до Великобританії

    • Сьогодні, 12:20
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    Під час виступу в Королівському інституті міжнародних відносин Chatham House Порошенко заявив, що Росія заперечує світовий порядок і намагається побудувати альтернативну реальність на основі альтернативних цінностей

    У ході офіційного візиту до Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії президент України Петро Порошенко провів зустріч з представниками ділових кіл країни, а також виступив у Королівському інституті міжнародних відносин «Четем Хауз» на тему: «Битва за Україну: лідерство та солідарність проти агресії». Про це повідомляє прес-служба глави держави.

    Глава Української держави розповів про впровадження реформ в Україні впродовж останніх трьох років та основні результати, яких вдалось досягти на сьогоднішній день. Значну увагу було приділено створенню інвестиційного клімату, проведенню судової реформи, боротьбі з корупцією, реформі банківського та енергетичного сектору. Президент також поінформував про запуск з початку квітня 2017 року електронного відкритого реєстру відшкодування ПДВ.

    Під час виступу в Королівському інституті міжнародних відносин Chatham House Порошенко заявив, що Росія заперечує світовий порядок і намагається побудувати альтернативну реальність на основі альтернативних цінностей.

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    Реформи та російська агресія. Про що розповів Порошенко під час візиту до Великобританії
    Реформи та російська агресія. Про що розповів Порошенко під час візиту до Великобританії
    Реформи та російська агресія. Про що розповів Порошенко під час візиту до Великобританії
    Реформи та російська агресія. Про що розповів Порошенко під час візиту до Великобританії
    Реформи та російська агресія. Про що розповів Порошенко під час візиту до Великобританії
    Реформи та російська агресія. Про що розповів Порошенко під час візиту до Великобританії
    Реформи та російська агресія. Про що розповів Порошенко під час візиту до Великобританії
    Реформи та російська агресія. Про що розповів Порошенко під час візиту до Великобританії
    Реформи та російська агресія. Про що розповів Порошенко під час візиту до Великобританії
    Реформи та російська агресія. Про що розповів Порошенко під час візиту до Великобританії
    Реформи та російська агресія. Про що розповів Порошенко під час візиту до Великобританії
    Реформи та російська агресія. Про що розповів Порошенко під час візиту до Великобританії
    Реформи та російська агресія. Про що розповів Порошенко під час візиту до Великобританії
    Реформи та російська агресія. Про що розповів Порошенко під час візиту до Великобританії
    Реформи та російська агресія. Про що розповів Порошенко під час візиту до Великобританії
    Реформи та російська агресія. Про що розповів Порошенко під час візиту до Великобританії

    Петро Порошенко Росія Великобританія ПДВ
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