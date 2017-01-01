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    Рибки, пташки та метелики. Які бувають варіанти оригінальних чайних пакетиків

    • Сьогодні, 13:51
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    Чай є найпопулярнішим напоєм в світі після води. За даними продовольчої і сільськогосподарської організації ООН, по всій планеті щодня випивається його 6 мільярдів чашок

    Чаювання повинне бути не тільки смачним, а й приємним. Для цього не потрібно купувати якийсь дорогий сервіз. В нагоді стануть креативні чайні пакетики. Вони можуть бути різнокольоровими або прикрашені квітами.

    Цікаво виглядають вони у вигляді рибки, пташки або метелика. Такі дивовижні чайні пакетики піднімають настрій всім любителям чаю.

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    Рибки, пташки та метелики. Які бувають варіанти оригінальних чайних пакетиків
    Рибки, пташки та метелики. Які бувають варіанти оригінальних чайних пакетиків
    Рибки, пташки та метелики. Які бувають варіанти оригінальних чайних пакетиків
    Рибки, пташки та метелики. Які бувають варіанти оригінальних чайних пакетиків
    Рибки, пташки та метелики. Які бувають варіанти оригінальних чайних пакетиків
    Рибки, пташки та метелики. Які бувають варіанти оригінальних чайних пакетиків
    Рибки, пташки та метелики. Які бувають варіанти оригінальних чайних пакетиків
    Рибки, пташки та метелики. Які бувають варіанти оригінальних чайних пакетиків
    Рибки, пташки та метелики. Які бувають варіанти оригінальних чайних пакетиків
    Рибки, пташки та метелики. Які бувають варіанти оригінальних чайних пакетиків
    Рибки, пташки та метелики. Які бувають варіанти оригінальних чайних пакетиків
    Рибки, пташки та метелики. Які бувають варіанти оригінальних чайних пакетиків
    Рибки, пташки та метелики. Які бувають варіанти оригінальних чайних пакетиків
    Рибки, пташки та метелики. Які бувають варіанти оригінальних чайних пакетиків
    Рибки, пташки та метелики. Які бувають варіанти оригінальних чайних пакетиків
    Рибки, пташки та метелики. Які бувають варіанти оригінальних чайних пакетиків

    Джерело: Gazeta.ua

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