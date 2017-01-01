Рибки, пташки та метелики. Які бувають варіанти оригінальних чайних пакетиків

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Чай є найпопулярнішим напоєм в світі після води. За даними продовольчої і сільськогосподарської організації ООН, по всій планеті щодня випивається його 6 мільярдів чашок

Чаювання повинне бути не тільки смачним, а й приємним. Для цього не потрібно купувати якийсь дорогий сервіз. В нагоді стануть креативні чайні пакетики. Вони можуть бути різнокольоровими або прикрашені квітами.

Цікаво виглядають вони у вигляді рибки, пташки або метелика. Такі дивовижні чайні пакетики піднімають настрій всім любителям чаю.

Джерело: Gazeta.ua