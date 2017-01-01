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    Робота кипить. Як Київ готується до Євробачення

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    15 травня 2016 співачка Джамала перемогла на Євробаченні з піснею «1944»

    У національному відборі Київ змагався з 5-ма іншими містами України за право приймати конкурс у 2017 році. Здобувши перемогу, почався процес підготовки до проведення Євробачення в Києві.

    Спеціально до конкурсу на вищому рівні було ухвалено рішення реконструювати інфраструктуру навколо Міжнародного виставкового центру і станції метро «Лівобережна».

    Станція метро «Лівобережна» частково закрилася на ремонт на початку березня. Незабаром відкрився західний вихід з метро і закрився східний.

    За даними департаменту транспортної інфраструктури КМДА, цільових грошей на ремонт Лівобережки у 2017 році не виділялося, «Київський метрополітен» витрачає власні кошти на ці роботи — 675 тисяч грн.

    Чиновники виділили зі спеціального фонду київського бюджету загалом близько 88 мільйона грн на ремонт вулиць і асфальту на Русанівській набережній, вул. Окіпної, Лівобережнiй площі, Каховському шляхопроводі і частково мосту «Метро».

    Трохи більше 3 мільйонів міська влада витратила на встановлення трьох світлофорів біля виставкового центру, де відбуватиметься Євробачення.

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    Робота кипить. Як Київ готується до Євробачення
    Робота кипить. Як Київ готується до Євробачення
    Робота кипить. Як Київ готується до Євробачення
    Робота кипить. Як Київ готується до Євробачення
    Робота кипить. Як Київ готується до Євробачення
    Робота кипить. Як Київ готується до Євробачення
    Робота кипить. Як Київ готується до Євробачення
    Робота кипить. Як Київ готується до Євробачення
    Робота кипить. Як Київ готується до Євробачення
    Робота кипить. Як Київ готується до Євробачення
    Робота кипить. Як Київ готується до Євробачення
    Робота кипить. Як Київ готується до Євробачення
    Робота кипить. Як Київ готується до Євробачення
    Робота кипить. Як Київ готується до Євробачення
    Робота кипить. Як Київ готується до Євробачення
    Робота кипить. Як Київ готується до Євробачення
    Робота кипить. Як Київ готується до Євробачення
    Робота кипить. Як Київ готується до Євробачення
    Робота кипить. Як Київ готується до Євробачення
    Робота кипить. Як Київ готується до Євробачення
    Робота кипить. Як Київ готується до Євробачення
    Робота кипить. Як Київ готується до Євробачення

    У департаменті транспортної інфраструктури обіцяють завершити будівельні роботи до 1 травня цього року.

    Виставковий центр з усіх боків закритий парканами, пройти всередину без спеціального дозволу не можна. Поліцейські, що охороняють простір, забороняють фотографувати, навколо патрулюють військові.

    За інформацією комунального підприємства з утримання зелених насаджень, до Євробачення навколо МВЦ повинні провести капітальні роботи з озеленення скверу. Але скверу навколо Експоцентру поки що не видно.

    Після початку ремонту в районі станції метро «Лівобережна» багато хто заговорив про те, що підготовка до «Євробачення» активізувала чергову хвилю знесення МАФів. Однак, в період з 1 березня по 14 квітня «Київблагоустрій» демонтував біля метро лише вісім тимчасових конструкцій. Всього за перший квартал цього року підприємство демонтувало 126 МАФів. Торік у місті знесли 832 тимчасові конструкції, а за 2015-й — 1469.

    За даними КМДА, 4 мільйони грн виділено на підготовку до Євробачення з київського бюджету на озеленення району навколо Лівобережки.

    Ще 900 тисяч планують витратити на капремонт громадських вбиралень у Гідропарку і 1,3 мільйони — на обслуговування мобільних туалетних кабін.

    Найбільш витратна частина — реконструкція фонтанів на Майдані Незалежності: на це виділено 30 мільйонів грн.

    Джерело: Громадське

    Євробачення Київ благоустрій ремонт реконструкція
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