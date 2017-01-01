Робота кипить. Як Київ готується до Євробачення

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15 травня 2016 співачка Джамала перемогла на Євробаченні з піснею «1944»

У національному відборі Київ змагався з 5-ма іншими містами України за право приймати конкурс у 2017 році. Здобувши перемогу, почався процес підготовки до проведення Євробачення в Києві.

Спеціально до конкурсу на вищому рівні було ухвалено рішення реконструювати інфраструктуру навколо Міжнародного виставкового центру і станції метро «Лівобережна».

Станція метро «Лівобережна» частково закрилася на ремонт на початку березня. Незабаром відкрився західний вихід з метро і закрився східний.

За даними департаменту транспортної інфраструктури КМДА, цільових грошей на ремонт Лівобережки у 2017 році не виділялося, «Київський метрополітен» витрачає власні кошти на ці роботи — 675 тисяч грн.

Чиновники виділили зі спеціального фонду київського бюджету загалом близько 88 мільйона грн на ремонт вулиць і асфальту на Русанівській набережній, вул. Окіпної, Лівобережнiй площі, Каховському шляхопроводі і частково мосту «Метро».

Трохи більше 3 мільйонів міська влада витратила на встановлення трьох світлофорів біля виставкового центру, де відбуватиметься Євробачення.

У департаменті транспортної інфраструктури обіцяють завершити будівельні роботи до 1 травня цього року.

Виставковий центр з усіх боків закритий парканами, пройти всередину без спеціального дозволу не можна. Поліцейські, що охороняють простір, забороняють фотографувати, навколо патрулюють військові.

За інформацією комунального підприємства з утримання зелених насаджень, до Євробачення навколо МВЦ повинні провести капітальні роботи з озеленення скверу. Але скверу навколо Експоцентру поки що не видно.

Після початку ремонту в районі станції метро «Лівобережна» багато хто заговорив про те, що підготовка до «Євробачення» активізувала чергову хвилю знесення МАФів. Однак, в період з 1 березня по 14 квітня «Київблагоустрій» демонтував біля метро лише вісім тимчасових конструкцій. Всього за перший квартал цього року підприємство демонтувало 126 МАФів. Торік у місті знесли 832 тимчасові конструкції, а за 2015-й — 1469.

За даними КМДА, 4 мільйони грн виділено на підготовку до Євробачення з київського бюджету на озеленення району навколо Лівобережки.

Ще 900 тисяч планують витратити на капремонт громадських вбиралень у Гідропарку і 1,3 мільйони — на обслуговування мобільних туалетних кабін.

Найбільш витратна частина — реконструкція фонтанів на Майдані Незалежності: на це виділено 30 мільйонів грн.

Джерело: Громадське