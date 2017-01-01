«Росії на нас наплювати». Зруйнована набережна у Сімеїзі шокувала кримчан
- Сьогодні, 12:40
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На набережній Сімеїза майже щодня з'являються нові ями
Легендарна Сімеїзька набережна в окупованому Криму продовжує руйнуватися. Нові фото величезних дірок, усередину яких затікає морська вода, підмиваючи споруду, опубліковано в групі «Подслушано в Ялте» у соцмережі «ВКонтакте».
«Сімеїзька набережна до сезону 2017 року майже готова. Ну, загалом, так само, як і до сезону 2016-го! Ганьба, гірше нікуди! Кажуть, ремонтувати не будуть, доки повністю не провалиться. Жах», – написав автор знімків.
Джерело: РБК-Україна