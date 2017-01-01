  1. Головна
  2. Фото
    Фото

    «Росії на нас наплювати». Зруйнована набережна у Сімеїзі шокувала кримчан

    • Сьогодні, 12:40
    • Розсилка

    На набережній Сімеїза майже щодня з'являються нові ями

    Легендарна Сімеїзька набережна в окупованому Криму продовжує руйнуватися. Нові фото величезних дірок, усередину яких затікає морська вода, підмиваючи споруду, опубліковано в групі «Подслушано в Ялте» у соцмережі «ВКонтакте».

    «Сімеїзька набережна до сезону 2017 року майже готова. Ну, загалом, так само, як і до сезону 2016-го! Ганьба, гірше нікуди! Кажуть, ремонтувати не будуть, доки повністю не провалиться. Жах», – написав автор знімків.

    Читайте також

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    «Росії на нас наплювати». Зруйнована набережна у Сімеїзі шокувала кримчан
    «Росії на нас наплювати». Зруйнована набережна у Сімеїзі шокувала кримчан
    «Росії на нас наплювати». Зруйнована набережна у Сімеїзі шокувала кримчан
    «Росії на нас наплювати». Зруйнована набережна у Сімеїзі шокувала кримчан
    «Росії на нас наплювати». Зруйнована набережна у Сімеїзі шокувала кримчан
    «Росії на нас наплювати». Зруйнована набережна у Сімеїзі шокувала кримчан
    «Росії на нас наплювати». Зруйнована набережна у Сімеїзі шокувала кримчан
    Кримчани в коментарях відзначають, що подібна ситуація і в інших курортних містечках півострова. Багато хто говорить, що на жителів Криму російській владі давно вже наплювати.
    «Росії на нас наплювати». Зруйнована набережна у Сімеїзі шокувала кримчан

    Джерело: РБК-Україна

    Читайте також
    Крим Росія анексія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ