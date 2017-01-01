Росії все ще мало крові. Моторошні фото зі зруйнованого Широкиного на Донбасі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Жахіття...скалічені будівлі... скалічені долі...»

Селище Широкине на Донеччині в результаті бойових дій перетворилося на суцільні руїни.

Відповідні фотографії на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук розмістила волонтерка Юлія Толмачова.

«Широкине... Селище повністю в руїнах, а квіти розпускаються. Контрасти війни», - прокоментувала світлини Юлія Толмачова.

Варто зазначити, що в результаті бойових у селищі фактично не залишилося жодної вцілілої будівлі.

Користувачі соціальної мережі наступним чином коментують світлини:

«Жахіття...скалічені будівлі... скалічені долі...»

«У це важко повірити, як би ні ці фото.....дякуемо усім, хто захищає нас ТАМ. А ми живемо мирним життям!»

«Росії все ще мало крові»



