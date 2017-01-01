Росії все ще мало крові. Моторошні фото зі зруйнованого Широкиного на Донбасі
- Сьогодні, 16:00
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Розсилка
«Жахіття...скалічені будівлі... скалічені долі...»
Селище Широкине на Донеччині в результаті бойових дій перетворилося на суцільні руїни.
Відповідні фотографії на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук розмістила волонтерка Юлія Толмачова.
«Широкине... Селище повністю в руїнах, а квіти розпускаються. Контрасти війни», - прокоментувала світлини Юлія Толмачова.
Варто зазначити, що в результаті бойових у селищі фактично не залишилося жодної вцілілої будівлі.
Користувачі соціальної мережі наступним чином коментують світлини:
«Жахіття...скалічені будівлі... скалічені долі...»
«У це важко повірити, як би ні ці фото.....дякуемо усім, хто захищає нас ТАМ. А ми живемо мирним життям!»
«Росії все ще мало крові»