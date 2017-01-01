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    Росії все ще мало крові. Моторошні фото зі зруйнованого Широкиного на Донбасі

    • Сьогодні, 16:00
    • Розсилка

    «Жахіття...скалічені будівлі... скалічені долі...»

    Селище Широкине на Донеччині в результаті бойових дій перетворилося на суцільні руїни. 

    Відповідні фотографії на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук розмістила волонтерка Юлія Толмачова.

    «Широкине... Селище повністю в руїнах, а квіти розпускаються. Контрасти війни», - прокоментувала світлини Юлія Толмачова.

    Варто зазначити, що в результаті бойових у селищі фактично не залишилося жодної вцілілої будівлі.

    Користувачі соціальної мережі наступним чином коментують світлини:

    «Жахіття...скалічені будівлі... скалічені долі...»

    «У це важко повірити, як би ні ці фото.....дякуемо усім, хто захищає нас ТАМ. А ми живемо мирним життям!»

    «Росії все ще мало крові»

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    Росії все ще мало крові. Моторошні фото зі зруйнованого Широкиного на Донбасі
    Росії все ще мало крові. Моторошні фото зі зруйнованого Широкиного на Донбасі
    Росії все ще мало крові. Моторошні фото зі зруйнованого Широкиного на Донбасі
    Росії все ще мало крові. Моторошні фото зі зруйнованого Широкиного на Донбасі
    Росії все ще мало крові. Моторошні фото зі зруйнованого Широкиного на Донбасі
    Росії все ще мало крові. Моторошні фото зі зруйнованого Широкиного на Донбасі
    Росії все ще мало крові. Моторошні фото зі зруйнованого Широкиного на Донбасі
    Росії все ще мало крові. Моторошні фото зі зруйнованого Широкиного на Донбасі
    Росії все ще мало крові. Моторошні фото зі зруйнованого Широкиного на Донбасі
    Росії все ще мало крові. Моторошні фото зі зруйнованого Широкиного на Донбасі
    Росії все ще мало крові. Моторошні фото зі зруйнованого Широкиного на Донбасі
    Росії все ще мало крові. Моторошні фото зі зруйнованого Широкиного на Донбасі
    Росії все ще мало крові. Моторошні фото зі зруйнованого Широкиного на Донбасі
    Росії все ще мало крові. Моторошні фото зі зруйнованого Широкиного на Донбасі
    Росії все ще мало крові. Моторошні фото зі зруйнованого Широкиного на Донбасі
    Росії все ще мало крові. Моторошні фото зі зруйнованого Широкиного на Донбасі
    Росії все ще мало крові. Моторошні фото зі зруйнованого Широкиного на Донбасі
    Росії все ще мало крові. Моторошні фото зі зруйнованого Широкиного на Донбасі
    Росії все ще мало крові. Моторошні фото зі зруйнованого Широкиного на Донбасі
    Росії все ще мало крові. Моторошні фото зі зруйнованого Широкиного на Донбасі
    Росії все ще мало крові. Моторошні фото зі зруйнованого Широкиного на Донбасі
    Росії все ще мало крові. Моторошні фото зі зруйнованого Широкиного на Донбасі
    Росії все ще мало крові. Моторошні фото зі зруйнованого Широкиного на Донбасі
    Росії все ще мало крові. Моторошні фото зі зруйнованого Широкиного на Донбасі
    Росії все ще мало крові. Моторошні фото зі зруйнованого Широкиного на Донбасі
    Росії все ще мало крові. Моторошні фото зі зруйнованого Широкиного на Донбасі
    Росії все ще мало крові. Моторошні фото зі зруйнованого Широкиного на Донбасі
    Росії все ще мало крові. Моторошні фото зі зруйнованого Широкиного на Донбасі
    Росії все ще мало крові. Моторошні фото зі зруйнованого Широкиного на Донбасі
    Росії все ще мало крові. Моторошні фото зі зруйнованого Широкиного на Донбасі


    бойовики на Донбасі Донбас
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