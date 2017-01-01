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    Руїни Невицького замку, які вражають своєю красою

    • Сьогодні, 16:58
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    Невицький замок
    Невицький замок

    Напівзруйнований Невицький замок не може вразити пишністю. Проте старовинні стіни здатні оповісти не одну цікаву історію тим, хто вміє слухати

    Руїни величного палацу лежать між селами Кам’яниця та Невицьке, а неподалік котить свої хвилі річка Уж. Навіть від автодороги можна помітити сіру стіну та грізні башти Невицького замку. Історія цієї твердині починається у далекому XII ст., коли угорці звернули увагу на північний схід і вирішили товаришувати із галицькими та київськими князями, через що почали з’являтись нові дороги через перевали, а з ними — й нові укріплення.

    На місці палацу тоді створили щось на кшталт городища із ровами та земляними валами.

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    Руїни Невицького замку, які вражають своєю красою
    Руїни Невицького замку, які вражають своєю красою
    Руїни Невицького замку, які вражають своєю красою
    Руїни Невицького замку, які вражають своєю красою
    Руїни Невицького замку, які вражають своєю красою
    Руїни Невицького замку, які вражають своєю красою
    Руїни Невицького замку, які вражають своєю красою
    Руїни Невицького замку, які вражають своєю красою
    Руїни Невицького замку, які вражають своєю красою
    Руїни Невицького замку, які вражають своєю красою
    Руїни Невицького замку, які вражають своєю красою
    Руїни Невицького замку, які вражають своєю красою

    Джерело: Тиждень
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