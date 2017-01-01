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    Санліс: місто королеви Анни Ярославни, яку намагався «поцупити» Путін

    • Сьогодні, 16:42
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    За 50 кілометрів на північ від Парижа знаходиться містечко Санліс. Туристи знають його як одне з найстаріших міст у Франції. Місцеві - як місто Анни Ярославни, доньки князя Київської Русі Ярослава Мудрого, королеви Франції

    Анна Ярославна переїхала у Санліс з сином у 1060 році після смерті свого чоловіка - французького короля Генріха I Капетинга. Вона прожила тут решту свого життя і похована в місті.

    Про Анну Київську, так її називали в Європі, відомо мало.

    Кажуть, що вона була вродливою, з довгим русявим волоссям і блакитними очима, а також освіченою.

    Королева знала грецьку і латину, підписувалася як Анна Регіна (королева Анна), а король Генріх I замість підпису ставив хрестик.

    За деякими даними, Анна Ярославна привезла до Франції так зване Реймське Євангеліє, написане кирилицею та глаголицею. На ньому протягом кількох століть складали присягу французькі королі.

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    Щороку у травні французи і українці збираються в Санлісі на святкування днів Анни Ярославни.

    Нагадаємо, 29 травня, під час виступу у Франції президент РФ Володимир Путін назвав Анну Ярославну «росіянкою» і заявив, що французько-російські відносини почалися з її шлюбу з Генріхом I у 1051 році.

    Заступник глави Адміністрації президента Дмитро Шимків заявив, що президент РФ Володимир Путін «намагався ввести в оману», назвавши Анну Ярославну «росіянкою».

    Слідом за Анною Ярославною росіяни «поцупили» і княгиню Ольгу .

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    Це місто не схоже на жодне інше у Франції. Низькі будівлі пісочно-коричневого кольору, вузенькі вулички і тиша, яку час від часу порушує хіба що бій курантів.
    Тут збереглася архітектура часів Галло-Римської імперії та епохи Середньовіччя. Частини міських стін тих часів, собор Санліської Богоматері, зведений у XII ст. - один із перших готичних соборів у Франції та кілька пам'яток про Анну Ярославну. Нових споруд у місті немає. Мерія Санліса не видає дозволи на зведення сучасних будівель.
    Будівля Нотр-Дам-де-Санліс датуєтсья XII ст.
    У Санлісі королева заснувала Абатство Святого Венсана і невеличку церкву. У часи Французької революції будівлю Абатства зруйнували, але згодом відновили.
    Територія Абатства Святого Венсана
    Пам'ятник Анні Ярославні, яка тримає в руках церкву біля входу до монастиря. Підпис під пам'ятником - Анна Київська королева Франції
    Зараз на території абатства працює ліцей, а церкву, яка розташована поблизу, у 2013 році придбала українська Єпархія святого Володимира, що знаходить в Парижі. Церква стала храмом Української греко-католицької церкви, при ньому працює культурний центр Анни Ярославни.
    Ще один пам'ятник королеві Анні Санлісу подарувала Україна у 2005 році. Його відкривав президент Віктор Ющенко. Тоді ж Санліс та Печерський район Києва офіційно стали побратимами.
    Санліс: місто королеви Анни Ярославни, яку намагався «поцупити» Путін

    Джерело: ВВС Україна

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