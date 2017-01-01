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За 50 кілометрів на північ від Парижа знаходиться містечко Санліс. Туристи знають його як одне з найстаріших міст у Франції. Місцеві - як місто Анни Ярославни, доньки князя Київської Русі Ярослава Мудрого, королеви Франції

Анна Ярославна переїхала у Санліс з сином у 1060 році після смерті свого чоловіка - французького короля Генріха I Капетинга. Вона прожила тут решту свого життя і похована в місті.

Про Анну Київську, так її називали в Європі, відомо мало.

Кажуть, що вона була вродливою, з довгим русявим волоссям і блакитними очима, а також освіченою.

Королева знала грецьку і латину, підписувалася як Анна Регіна (королева Анна), а король Генріх I замість підпису ставив хрестик.

За деякими даними, Анна Ярославна привезла до Франції так зване Реймське Євангеліє, написане кирилицею та глаголицею. На ньому протягом кількох століть складали присягу французькі королі.

Щороку у травні французи і українці збираються в Санлісі на святкування днів Анни Ярославни.

Нагадаємо, 29 травня, під час виступу у Франції президент РФ Володимир Путін назвав Анну Ярославну «росіянкою» і заявив, що французько-російські відносини почалися з її шлюбу з Генріхом I у 1051 році.

Заступник глави Адміністрації президента Дмитро Шимків заявив, що президент РФ Володимир Путін «намагався ввести в оману», назвавши Анну Ярославну «росіянкою».

Слідом за Анною Ярославною росіяни «поцупили» і княгиню Ольгу .

Джерело: ВВС Україна