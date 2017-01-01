Селфі та нагородження бійців і лікарів. Як Порошенко відвідує Дніпро

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Петро Порошенко

Сьогодні президента України Петра Порошенка з робочою поїздкою відвідує Дніпропетровську область

Зокрема, Порошенко зустрівся з колективом Дніпровської обласної клінічної лікарні ім. І.І. Мечникова та вручив нагороди лікарям та військовим медикам, які надають допомогу пораненим українським бійцям.

«Ваша героїчна цілодобова праця з порятунку життів воїнів відома всій Україні. Я особисто чув на фронті слова подяки лікарям. Такої атмосфери турботи та відповідальності, яку створюєте ви, щоб врятувати українських героїв, я ніде не бачив», - подякував лікарям Петро Порошенко.

Також президент подякував дніпрянам і жителям області за внесок у захист України та її суверенітету, територіальної цілісності та незалежності.

«Саме тут, в Дніпрі, хвилі так званої «Русской весны» розбилися о тверді та міцні дніпровські пороги українського патріотизму. Саме ваша рішуча позиція не залишила ворогу жодного шансу на реалізацію так званого проекту «Новоросія». Саме тут, в Дніпрі, він був похований нашими об’єднаними зусиллями. І зараз уже ніхто про нього навіть не згадує», - наголосив Порошенко під час традиційного для українських високопосадовців відвідування Дніпропетровської обласної дитячої клінічної лікарні в ході робочої поїздки до області.