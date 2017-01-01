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    Сестри-близнючки з Бразилії відсвяткували 100 років яскравою фотосесією

    • Сьогодні, 12:23
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    Марія Піньятон Понтін і Пауліна Піньятон Пандольфі, сестри-близнючки з Бразилії, яскраво відмітили свій 100-річний ювілей

    Жінки вразили соцмережі барвистою фотосесією.

    На знімках сестри позують перед камерою в яскравих нарядах, а також ювілейних футболках із цифрою «100». Вони фотографуються в епатажному рожевому авто і посеред повітряних кульок.

    «Я знала про їх існування і вирішила подарувати їм це прекрасне фотографічне есе. Вони красиві і дуже милі. Я ніколи не зустрічала їх однолітків, а особливо близнюків. Вони на це заслуговують», - розповіла фотограф, яка проводила зйомку.

    Марія і Пауліна займають друге місце в національному рівні найстарших близнюків світу.

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    Сестри-близнючки з Бразилії відсвяткували 100 років яскравою фотосесією
    Сестри-близнючки з Бразилії відсвяткували 100 років яскравою фотосесією
    Сестри-близнючки з Бразилії відсвяткували 100 років яскравою фотосесією
    Сестри-близнючки з Бразилії відсвяткували 100 років яскравою фотосесією
    Сестри-близнючки з Бразилії відсвяткували 100 років яскравою фотосесією
    Сестри-близнючки з Бразилії відсвяткували 100 років яскравою фотосесією
    Сестри-близнючки з Бразилії відсвяткували 100 років яскравою фотосесією
    Сестри-близнючки з Бразилії відсвяткували 100 років яскравою фотосесією
    Сестри-близнючки з Бразилії відсвяткували 100 років яскравою фотосесією
    Сестри-близнючки з Бразилії відсвяткували 100 років яскравою фотосесією
    Сестри-близнючки з Бразилії відсвяткували 100 років яскравою фотосесією
    Сестри-близнючки з Бразилії відсвяткували 100 років яскравою фотосесією
    Сестри-близнючки з Бразилії відсвяткували 100 років яскравою фотосесією

    Джерело: Gazeta.ua

    Бразилія
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