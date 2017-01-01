Сестри-близнючки з Бразилії відсвяткували 100 років яскравою фотосесією

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Марія Піньятон Понтін і Пауліна Піньятон Пандольфі, сестри-близнючки з Бразилії, яскраво відмітили свій 100-річний ювілей

Жінки вразили соцмережі барвистою фотосесією.

На знімках сестри позують перед камерою в яскравих нарядах, а також ювілейних футболках із цифрою «100». Вони фотографуються в епатажному рожевому авто і посеред повітряних кульок.

«Я знала про їх існування і вирішила подарувати їм це прекрасне фотографічне есе. Вони красиві і дуже милі. Я ніколи не зустрічала їх однолітків, а особливо близнюків. Вони на це заслуговують», - розповіла фотограф, яка проводила зйомку.

Марія і Пауліна займають друге місце в національному рівні найстарших близнюків світу.

Джерело: Gazeta.ua