Шафранові поля: під Мукачевим масово розквітла червонокнижна рослина
- Сьогодні, 12:26
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Фото: Мукачево.net
Шафрани розквітли у дендропарку «Березинка»
Красою цвітіння шафранів можна помилуватись у дендропарку «Березинка», розташованому всього за 10 кілометрів від Мукачевого, повідомляє Мукачево.net.
Перші весняні квіти, як правило, квітнуть два-три тижні і занесені до Червоної книги України.
Нагадаємо, севастопольський фотоблогер Юрій Югансон показав, як виглядає Крим у перші дні весни.