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    Шафранові поля: під Мукачевим масово розквітла червонокнижна рослина

    • Сьогодні, 12:26
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    Фото: Мукачево.net

    Шафрани розквітли у дендропарку «Березинка»

    Красою цвітіння шафранів можна помилуватись у дендропарку «Березинка», розташованому всього за 10 кілометрів від Мукачевого, повідомляє Мукачево.net.

    Перші весняні квіти, як правило, квітнуть два-три тижні і занесені до Червоної книги України.

    Нагадаємо, севастопольський фотоблогер Юрій Югансон показав, як виглядає Крим у перші дні весни.

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    Шафранові поля: під Мукачевим масово розквітла червонокнижна рослина
    Шафранові поля: під Мукачевим масово розквітла червонокнижна рослина
    Шафранові поля: під Мукачевим масово розквітла червонокнижна рослина
    Шафранові поля: під Мукачевим масово розквітла червонокнижна рослина
    Шафранові поля: під Мукачевим масово розквітла червонокнижна рослина
    Шафранові поля: під Мукачевим масово розквітла червонокнижна рослина
    Шафранові поля: під Мукачевим масово розквітла червонокнижна рослина
    Шафранові поля: під Мукачевим масово розквітла червонокнижна рослина
    Шафранові поля: під Мукачевим масово розквітла червонокнижна рослина
    Шафранові поля: під Мукачевим масово розквітла червонокнижна рослина
    Шафранові поля: під Мукачевим масово розквітла червонокнижна рослина
    Шафранові поля: під Мукачевим масово розквітла червонокнижна рослина
    Фото: Мукачево.net

     

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