Щедрик та Мамай у Львові. Фоторепортаж з конкурсу крижаної скульптури

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Конкурс крижаної скульптури

У Львові на площі поруч головної ялинки відбувається конкурс крижаної скульптури

Цьогорічна тема мистецького змагання – «Крижана пісня». Львів'яни та гості міста любуватимуться крижаними фігурами, мабуть, ще довго - погода сприяє...

Ярема Мисько задумав скульптуру «Журавлі» по мотивах стрілецької пісні на слова Б.Лепкого «Чуєш брате мій…». Гордій Старух працює над інтерпретацією одного з найстаріших сюжетів у наших колядах – створення світу трьома птахами – «Коляда створення світу». Сергій Жолудь «ліпить» поетично-музичний образ вільного козака захисника – «Мамая». Юрій Царекно створює «Казкову колискову». Мар’ян Король працює над об’ємною композицією «Щедрик» за мотивами відомої щедрівки Леонтовича. Денис Шаманський створить стіну образів та персонажів українських щедрівок та колядок у композиції «Різдвяна…».

Джерело: блог Євгена Кравса