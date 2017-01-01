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    Щедрик та Мамай у Львові. Фоторепортаж з конкурсу крижаної скульптури

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    Конкурс крижаної скульптури
    Конкурс крижаної скульптури

    У Львові на площі поруч головної ялинки відбувається конкурс крижаної скульптури

    Цьогорічна тема мистецького змагання – «Крижана пісня». Львів'яни та гості міста любуватимуться крижаними фігурами, мабуть, ще довго - погода сприяє...

    Ярема Мисько задумав скульптуру «Журавлі» по мотивах стрілецької пісні на слова Б.Лепкого «Чуєш брате мій…». Гордій Старух працює над інтерпретацією одного з найстаріших сюжетів у наших колядах – створення світу трьома птахами – «Коляда створення світу». Сергій Жолудь «ліпить» поетично-музичний образ вільного козака захисника – «Мамая». Юрій Царекно створює «Казкову колискову». Мар’ян Король працює над об’ємною композицією «Щедрик» за мотивами відомої щедрівки Леонтовича. Денис Шаманський створить стіну образів та персонажів українських щедрівок та колядок у композиції «Різдвяна…».

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    Щедрик та Мамай у Львові. Фоторепортаж з конкурсу крижаної скульптури
    Щедрик та Мамай у Львові. Фоторепортаж з конкурсу крижаної скульптури
    Щедрик та Мамай у Львові. Фоторепортаж з конкурсу крижаної скульптури
    Щедрик та Мамай у Львові. Фоторепортаж з конкурсу крижаної скульптури
    Щедрик та Мамай у Львові. Фоторепортаж з конкурсу крижаної скульптури
    Щедрик та Мамай у Львові. Фоторепортаж з конкурсу крижаної скульптури
    Щедрик та Мамай у Львові. Фоторепортаж з конкурсу крижаної скульптури
    Щедрик та Мамай у Львові. Фоторепортаж з конкурсу крижаної скульптури
    Щедрик та Мамай у Львові. Фоторепортаж з конкурсу крижаної скульптури
    Щедрик та Мамай у Львові. Фоторепортаж з конкурсу крижаної скульптури
    Щедрик та Мамай у Львові. Фоторепортаж з конкурсу крижаної скульптури
    Щедрик та Мамай у Львові. Фоторепортаж з конкурсу крижаної скульптури
    Щедрик та Мамай у Львові. Фоторепортаж з конкурсу крижаної скульптури
    Щедрик та Мамай у Львові. Фоторепортаж з конкурсу крижаної скульптури
    Щедрик та Мамай у Львові. Фоторепортаж з конкурсу крижаної скульптури
    Щедрик та Мамай у Львові. Фоторепортаж з конкурсу крижаної скульптури
    Щедрик та Мамай у Львові. Фоторепортаж з конкурсу крижаної скульптури
    Щедрик та Мамай у Львові. Фоторепортаж з конкурсу крижаної скульптури
    Щедрик та Мамай у Львові. Фоторепортаж з конкурсу крижаної скульптури
    Щедрик та Мамай у Львові. Фоторепортаж з конкурсу крижаної скульптури
    Щедрик та Мамай у Львові. Фоторепортаж з конкурсу крижаної скульптури
    Щедрик та Мамай у Львові. Фоторепортаж з конкурсу крижаної скульптури
    Щедрик та Мамай у Львові. Фоторепортаж з конкурсу крижаної скульптури
    Щедрик та Мамай у Львові. Фоторепортаж з конкурсу крижаної скульптури

    Джерело: блог Євгена Кравса

    Львів
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