Щоб пам'ятали. У Києві ходою вшанували Героїв Небесної сотні (фоторепортаж)

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Фото: Інокентій Климентьєв

У Києві сьогодні вшановують пам’ять Героїв Небесної сотні

З Європейської площі відбулась скорботна хода до Дня пам’яті Героїв Небесної сотні.

В ході взяли участь близько 500 осіб. Учасники акції тримали в руках прапори сотень Самооборони Майдану.

Участь в ході, зокрема, брали військовослужбовці, учасники АТО та представники духовенства.

Після скорботної ходи відбулася молитва за всіма загиблими на Майдані.

Зазначимо, що з метою забезпечення публічного порядку та безпеки громадян у період заходів, присвячених третій річниці Революції Гідності та відзначенню подвигу Героїв Небесної Сотні у Києві на службу вийдуть понад шість тисяч правоохоронців.

Нагадаємо, три роки тому, для припинення свавілля державних органів влади, протестувальники організували ходу до Верховної Ради України, яка отримала назву «Мирний наступ».

Працівники міліції, діючи за вказівками керівництва, спільно з «тітушками» розігнали ходу, використовуючи вогнепальні набої та зброю.

Як наслідок, того дня на вулицях Інститутській та Грушевського, Кріпосному провулку та Маріїнському парку загинуло 10 осіб, а 509 отримали тілесні ушкодження, з них 37 – тяжкі, 85 – середньої тяжкості.

Усі злочини, скоєні під час Революції Гідності, умовно об'єднані в одну велику «Справу Майдану», яка нараховує 89 кримінальних проваджень. У них, зокрема, розслідують вбивство 91 людини (78 мітингувальників та 13 силовиків).



