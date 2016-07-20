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    Шокуючі фото кримської траси нагадують кадри фільму-катастрофи

    • Сьогодні, 11:17
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    Фото: соцмережі

    У мережі з’явилися світлини траси «Севастополь-Сімферополь», яка тріснула одразу в декількох місцях

    Севастопольці виклали в мережу фотографії зсуву, через який повністю перекрили трасу «Севастополь-Сімферополь», повідомляють «Новости Севастополя».

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    Як видно на світлинах, дорога тріснула відразу в декількох місцях. Знімки цієї події нагадують кадри голлівудських фільмів-катастроф.

    Городяни в соціальних мережах вже порівнюють трасу з відомими кінострічками «2012», а також «Розлом Сан-Андреас».

    Нагадаємо, сімферопольський парк «Ставки» перетворився за кілька років окупації на сміттєзвалище. Навколо парку і в самій річці, лежать купи сміття. Крім того, штучно створені водойми «радують» городян і гостей міста своїм незвичайним для води зеленим кольором, нагадуючи басейни з хімічними відходами.

    Раніше були опубліковані вражаючі фото занепаду у севастопольській лікарні.

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    Шокуючі фото кримської траси нагадують кадри фільму-катастрофи
    Шокуючі фото кримської траси нагадують кадри фільму-катастрофи
    Шокуючі фото кримської траси нагадують кадри фільму-катастрофи
    Шокуючі фото кримської траси нагадують кадри фільму-катастрофи
    Шокуючі фото кримської траси нагадують кадри фільму-катастрофи

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