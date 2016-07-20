Шокуючі фото кримської траси нагадують кадри фільму-катастрофи

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Фото: соцмережі

У мережі з’явилися світлини траси «Севастополь-Сімферополь», яка тріснула одразу в декількох місцях

Севастопольці виклали в мережу фотографії зсуву, через який повністю перекрили трасу «Севастополь-Сімферополь», повідомляють «Новости Севастополя».

Як видно на світлинах, дорога тріснула відразу в декількох місцях. Знімки цієї події нагадують кадри голлівудських фільмів-катастроф.

Городяни в соціальних мережах вже порівнюють трасу з відомими кінострічками «2012», а також «Розлом Сан-Андреас».

Нагадаємо, сімферопольський парк «Ставки» перетворився за кілька років окупації на сміттєзвалище. Навколо парку і в самій річці, лежать купи сміття. Крім того, штучно створені водойми «радують» городян і гостей міста своїм незвичайним для води зеленим кольором, нагадуючи басейни з хімічними відходами.

Раніше були опубліковані вражаючі фото занепаду у севастопольській лікарні.