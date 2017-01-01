Шокуючі фото. На Одещині археологічну пам'ятку перетворили на звалище

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Фото: Думская

Йдеться про поселення епохи пізньої бронзи (II тисячоліття до нашої ери)

Археологічну пам'ятку, розташовану між селом Весела Балка Татарбунарського району і лиманом Алібей, перетворено на звалище побутових відходів, пише «Думская». Про це повідомив директор національного природного парку «Тузловські лимани» Іван Русєв.

«Стан цього пам'ятника внаслідок дій варварів 21-го століття жахливий. Чиновники відповідного підрозділу ОДА давно не з'являлися тут. Служба державної охорони НПП «Тузловські лимани» готує припис голові Тузловської сільради (до його складу входить Весела Балка) про усунення порушень законодавства», – зазначив Русєв.