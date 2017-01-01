Шокуючі фотографії громадського транспорту в Мавританії

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Громадський транспорт в Мавританії

Як і майже будь-яке велике місто, Мавританська столиця Нуакшотт має громадський транспорт.

Він представлений у вигляді автобусів, досить обшарпаних, але вже й на тому спасибі, що є хоч вони. Тому що і метро, і трамваї, і тролейбуси - велика розкіш для Африки.

Гроші за проїзд передають водієві: 100 угій ($ 0.3 долара), за недовгий проїзд - 50 угій. Квитків не існує, здачу дає водій, який зупиняється на вимогу (потрібно постукати по залізній коробці автобуса).