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    Шокуючі фотографії громадського транспорту в Мавританії

    • Сьогодні, 15:20
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    Громадський транспорт в Мавританії
    Громадський транспорт в Мавританії

    Як і майже будь-яке велике місто, Мавританська столиця Нуакшотт має громадський транспорт.

    Він представлений у вигляді автобусів, досить обшарпаних, але вже й на тому спасибі, що є хоч вони. Тому що і метро, і трамваї, і тролейбуси - велика розкіш для Африки.

    Гроші за проїзд передають водієві: 100 угій ($ 0.3 долара), за недовгий проїзд - 50 угій. Квитків не існує, здачу дає водій, який зупиняється на вимогу (потрібно постукати по залізній коробці автобуса).

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    Шокуючі фотографії громадського транспорту в Мавританії
    Шокуючі фотографії громадського транспорту в Мавританії
    Шокуючі фотографії громадського транспорту в Мавританії
    Шокуючі фотографії громадського транспорту в Мавританії
    Шокуючі фотографії громадського транспорту в Мавританії
    Шокуючі фотографії громадського транспорту в Мавританії
    Шокуючі фотографії громадського транспорту в Мавританії
    Шокуючі фотографії громадського транспорту в Мавританії
    Шокуючі фотографії громадського транспорту в Мавританії
    Шокуючі фотографії громадського транспорту в Мавританії
    Шокуючі фотографії громадського транспорту в Мавританії
    Шокуючі фотографії громадського транспорту в Мавританії
    Шокуючі фотографії громадського транспорту в Мавританії

    Африка
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