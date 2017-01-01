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    Шокуючі контрасти. Як живуть діти в різних країнах світу

    • Сьогодні, 14:41
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    Яким буває дитинство: знімки про життя дітей з різних куточків світу

    Ці приголомшливі кадри стали відомими через участь їхніх авторів у фіналі престижного фотоконкурсу Sony World Photography Awards 2017.

    Судді відібрали дитячі фото серед величезної кількості робіт різних категорій, щоб показати шокуючу різницю умов, в яких змушені зростати діти в різних країнах.

    Всі вони розповідають нам про те, наскільки різним може бути дитинство.

    Яким буває дитинство: знімки про життя дітей з різних куточків світу:

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    Шокуючі контрасти. Як живуть діти в різних країнах світу
    Шокуючі контрасти. Як живуть діти в різних країнах світу
    Шокуючі контрасти. Як живуть діти в різних країнах світу
    Шокуючі контрасти. Як живуть діти в різних країнах світу
    Шокуючі контрасти. Як живуть діти в різних країнах світу
    Шокуючі контрасти. Як живуть діти в різних країнах світу
    Шокуючі контрасти. Як живуть діти в різних країнах світу
    Шокуючі контрасти. Як живуть діти в різних країнах світу
    Шокуючі контрасти. Як живуть діти в різних країнах світу
    Шокуючі контрасти. Як живуть діти в різних країнах світу
    Шокуючі контрасти. Як живуть діти в різних країнах світу
    Шокуючі контрасти. Як живуть діти в різних країнах світу
    Шокуючі контрасти. Як живуть діти в різних країнах світу
    Шокуючі контрасти. Як живуть діти в різних країнах світу
    Шокуючі контрасти. Як живуть діти в різних країнах світу
    Шокуючі контрасти. Як живуть діти в різних країнах світу
    Шокуючі контрасти. Як живуть діти в різних країнах світу
    Шокуючі контрасти. Як живуть діти в різних країнах світу
    Шокуючі контрасти. Як живуть діти в різних країнах світу
    Шокуючі контрасти. Як живуть діти в різних країнах світу
    Шокуючі контрасти. Як живуть діти в різних країнах світу
    Шокуючі контрасти. Як живуть діти в різних країнах світу
    Шокуючі контрасти. Як живуть діти в різних країнах світу
    Шокуючі контрасти. Як живуть діти в різних країнах світу
    Шокуючі контрасти. Як живуть діти в різних країнах світу
    Шокуючі контрасти. Як живуть діти в різних країнах світу
    Шокуючі контрасти. Як живуть діти в різних країнах світу
    Шокуючі контрасти. Як живуть діти в різних країнах світу
    Шокуючі контрасти. Як живуть діти в різних країнах світу
    Шокуючі контрасти. Як живуть діти в різних країнах світу
    Шокуючі контрасти. Як живуть діти в різних країнах світу
    Шокуючі контрасти. Як живуть діти в різних країнах світу
    Шокуючі контрасти. Як живуть діти в різних країнах світу
    Шокуючі контрасти. Як живуть діти в різних країнах світу
    Шокуючі контрасти. Як живуть діти в різних країнах світу
    Шокуючі контрасти. Як живуть діти в різних країнах світу
    Шокуючі контрасти. Як живуть діти в різних країнах світу
    Шокуючі контрасти. Як живуть діти в різних країнах світу
    Шокуючі контрасти. Як живуть діти в різних країнах світу
    Шокуючі контрасти. Як живуть діти в різних країнах світу
    Шокуючі контрасти. Як живуть діти в різних країнах світу
    Шокуючі контрасти. Як живуть діти в різних країнах світу
    Шокуючі контрасти. Як живуть діти в різних країнах світу
    Шокуючі контрасти. Як живуть діти в різних країнах світу
    Шокуючі контрасти. Як живуть діти в різних країнах світу
    Шокуючі контрасти. Як живуть діти в різних країнах світу
    Шокуючі контрасти. Як живуть діти в різних країнах світу
    Шокуючі контрасти. Як живуть діти в різних країнах світу
    Шокуючі контрасти. Як живуть діти в різних країнах світу
    Шокуючі контрасти. Як живуть діти в різних країнах світу
    Шокуючі контрасти. Як живуть діти в різних країнах світу
    Шокуючі контрасти. Як живуть діти в різних країнах світу
    Шокуючі контрасти. Як живуть діти в різних країнах світу
    Шокуючі контрасти. Як живуть діти в різних країнах світу
    Шокуючі контрасти. Як живуть діти в різних країнах світу
    Шокуючі контрасти. Як живуть діти в різних країнах світу
    Шокуючі контрасти. Як живуть діти в різних країнах світу
    Шокуючі контрасти. Як живуть діти в різних країнах світу
    Шокуючі контрасти. Як живуть діти в різних країнах світу
    Шокуючі контрасти. Як живуть діти в різних країнах світу

    Джерело: telegraf.com.ua

    діти
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