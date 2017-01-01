Шулявська транспортна розв'язка 60 років тому. Фотогалерея
- Сьогодні, 16:21
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Фото: starkiev.com
Як виглядала Шулявська транспортна розв'язка в середині минулого століття
Ретро фотографії Шулявської транспортної розв'язки.
Нагадаємо, 27 лютого у Києві обвалився Шулявський міст, мер столиці ВіталійКличко озвучив причини обрушення мосту.
Як відомо, мер Києва після обвалу Шулявського мосту звільнив свого заступника.
КМДА також закликає жителів та гостей столиці оминати на своєму шляху маршрути, які вимагають перетинання Шулявського мосту.