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    Шулявська транспортна розв'язка 60 років тому. Фотогалерея

    • Сьогодні, 16:21
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    Фото: starkiev.com

    Як виглядала Шулявська транспортна розв'язка в середині минулого століття

    Ретро фотографії Шулявської транспортної розв'язки.

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    Шулявська транспортна розв'язка 60 років тому. Фотогалерея

    Нагадаємо, 27 лютого у Києві обвалився Шулявський міст, мер столиці ВіталійКличко озвучив причини обрушення мосту.

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    Як відомо, мер Києва після обвалу Шулявського мосту звільнив свого заступника.

    КМДА також закликає жителів та гостей столиці оминати на своєму шляху маршрути, які вимагають перетинання Шулявського мосту.

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    Київ
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