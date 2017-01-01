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    Швидка та агресивна. Спокусливі фото найкрасивішої баскетболістки світу Антонії Сандрич

    • Сьогодні, 15:04
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    Антонія стримано ставиться до похвальних слів щодо її зовнішності і вважає за краще, щоб громадськість більше уваги приділяла її спортивному життю

    Антонія Сандрич (у дівоцтві – Мішура) народилася 19 травня 1988 року в хорватському місті Шибеник.

    У дитинстві вона захоплювалася різними видами спорту, включаючи волейбол. Баскетболом дівчина почала займатися завдяки своєму кумиру Дражену Петровичу, знаменитому югославському і хорватському баскетболістові. Він провів чотири сезони в НБА, ставав чемпіоном світу і Європи.

    Баскетбольна кар'єра Сандрич почалася в 2005 році. Відтоді Антонія встигла спробувала свої сили в чемпіонатах Хорватії, Франції, Туреччини та Іспанії. Зараз розігруюча захищає кольори іспанської «Герніки».

    Як правило, Антонія виступає на позиції першого номера, але нерідко грає і як атакувальний захисник. Дівчина відома швидким і агресивним стилем гри.

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    Швидка та агресивна. Спокусливі фото найкрасивішої баскетболістки світу Антонії Сандрич
    Швидка та агресивна. Спокусливі фото найкрасивішої баскетболістки світу Антонії Сандрич
    Швидка та агресивна. Спокусливі фото найкрасивішої баскетболістки світу Антонії Сандрич
    Швидка та агресивна. Спокусливі фото найкрасивішої баскетболістки світу Антонії Сандрич
    Швидка та агресивна. Спокусливі фото найкрасивішої баскетболістки світу Антонії Сандрич
    Швидка та агресивна. Спокусливі фото найкрасивішої баскетболістки світу Антонії Сандрич
    Швидка та агресивна. Спокусливі фото найкрасивішої баскетболістки світу Антонії Сандрич
    Швидка та агресивна. Спокусливі фото найкрасивішої баскетболістки світу Антонії Сандрич
    Швидка та агресивна. Спокусливі фото найкрасивішої баскетболістки світу Антонії Сандрич
    Швидка та агресивна. Спокусливі фото найкрасивішої баскетболістки світу Антонії Сандрич
    Швидка та агресивна. Спокусливі фото найкрасивішої баскетболістки світу Антонії Сандрич
    Швидка та агресивна. Спокусливі фото найкрасивішої баскетболістки світу Антонії Сандрич
    Швидка та агресивна. Спокусливі фото найкрасивішої баскетболістки світу Антонії Сандрич
    Швидка та агресивна. Спокусливі фото найкрасивішої баскетболістки світу Антонії Сандрич
    Швидка та агресивна. Спокусливі фото найкрасивішої баскетболістки світу Антонії Сандрич
    Швидка та агресивна. Спокусливі фото найкрасивішої баскетболістки світу Антонії Сандрич
    Швидка та агресивна. Спокусливі фото найкрасивішої баскетболістки світу Антонії Сандрич
    Швидка та агресивна. Спокусливі фото найкрасивішої баскетболістки світу Антонії Сандрич
    Швидка та агресивна. Спокусливі фото найкрасивішої баскетболістки світу Антонії Сандрич
    Швидка та агресивна. Спокусливі фото найкрасивішої баскетболістки світу Антонії Сандрич
    Швидка та агресивна. Спокусливі фото найкрасивішої баскетболістки світу Антонії Сандрич
    Швидка та агресивна. Спокусливі фото найкрасивішої баскетболістки світу Антонії Сандрич
    Швидка та агресивна. Спокусливі фото найкрасивішої баскетболістки світу Антонії Сандрич
    Швидка та агресивна. Спокусливі фото найкрасивішої баскетболістки світу Антонії Сандрич
    Швидка та агресивна. Спокусливі фото найкрасивішої баскетболістки світу Антонії Сандрич
    Швидка та агресивна. Спокусливі фото найкрасивішої баскетболістки світу Антонії Сандрич
    Швидка та агресивна. Спокусливі фото найкрасивішої баскетболістки світу Антонії Сандрич
    Швидка та агресивна. Спокусливі фото найкрасивішої баскетболістки світу Антонії Сандрич
    Швидка та агресивна. Спокусливі фото найкрасивішої баскетболістки світу Антонії Сандрич
    Швидка та агресивна. Спокусливі фото найкрасивішої баскетболістки світу Антонії Сандрич
    Швидка та агресивна. Спокусливі фото найкрасивішої баскетболістки світу Антонії Сандрич
    Швидка та агресивна. Спокусливі фото найкрасивішої баскетболістки світу Антонії Сандрич
    Швидка та агресивна. Спокусливі фото найкрасивішої баскетболістки світу Антонії Сандрич
    Швидка та агресивна. Спокусливі фото найкрасивішої баскетболістки світу Антонії Сандрич
    Швидка та агресивна. Спокусливі фото найкрасивішої баскетболістки світу Антонії Сандрич
    Швидка та агресивна. Спокусливі фото найкрасивішої баскетболістки світу Антонії Сандрич
    Швидка та агресивна. Спокусливі фото найкрасивішої баскетболістки світу Антонії Сандрич

    У складі національної команди Хорватії Сандрич завоювала бронзову медаль Середземноморських ігор у 2009-му, а через три роки взяла участь у Лондонській олімпіаді, яка закінчилася для її збірної 10-м місцем.

    Антонію дуже часто називають однією з найкрасивіших баскетболісток світу і регулярно присуджують їй перші місця у всіляких рейтингах краси. Сандрич було визнано Міс Середземноморських ігор – 2009, а американське видання Bleacher Report назвало її найкрасивішою спортсменкою Олімпійських ігор у Лондоні.

    Під враженням від краси Антонії залишився екс-гравець НБА Нейт Робінсон. Подивившись поєдинок між жіночими збірними Хорватії та Чехії, триразовий переможець конкурсу з кидків зверху назвав Сандрич найкрасивішою баскетболісткою в історії.

    Сама Антонія стримано ставиться до похвальних слів щодо її зовнішності і вважає за краще, щоб громадськість більше уваги приділяла її спортивному життю.

    У 2015 році Антонія вийшла заміж за свого коханого Марко Сандрича – теж професійного баскетболіста.

    Хорватія баскетбол
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