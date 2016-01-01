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    Сила волі від ветеранів АТО. Неймовірні фото з «Ігор Героїв»

    • 26 Грудня, 14:59
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    &laquo;Ігри Героїв&raquo;
    Фото: Апостроф
    «Ігри Героїв»

    У турнірі з кросфіту взяли участь близько 50 спортсменів з різних областей України

    У київському Палаці спорту на вихідних відбулися всеукраїнські Ігри Героїв, у яких взяли участь ветерани АТО, які втратили кінцівки внаслідок поранень, і цивільні люди з обмеженими можливостями. Параспортсмени, які пересуваються на візках або протезах, піднімали тяжкості, підтягувалися і лазили по канату, показуючи іншим людям, що їм під силу повернутися до повноцінного життя.

    Головна мета змагань – реабілітація ветеранів АТО, які отримали серйозні травми в зоні бойових дій, а також соціальна адаптація людей з обмеженими можливостями, популяризація спортивного способу життя серед молоді.

    У турнірі з кросфіту взяли участь близько 50 спортсменів з різних областей України. Попередні етапи змагань Ігор Героїв раніше відбулись у Києві, Харкові, Дніпропетровську, Миколаєві та Львові. Переможці змагань зможуть взяти участь у міжнародних турнірах.

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    Сила волі від ветеранів АТО. Неймовірні фото з «Ігор Героїв»
    Сила волі від ветеранів АТО. Неймовірні фото з «Ігор Героїв»
    Сила волі від ветеранів АТО. Неймовірні фото з «Ігор Героїв»
    Сила волі від ветеранів АТО. Неймовірні фото з «Ігор Героїв»
    Сила волі від ветеранів АТО. Неймовірні фото з «Ігор Героїв»
    Сила волі від ветеранів АТО. Неймовірні фото з «Ігор Героїв»
    Сила волі від ветеранів АТО. Неймовірні фото з «Ігор Героїв»
    Сила волі від ветеранів АТО. Неймовірні фото з «Ігор Героїв»
    Сила волі від ветеранів АТО. Неймовірні фото з «Ігор Героїв»
    Сила волі від ветеранів АТО. Неймовірні фото з «Ігор Героїв»
    Сила волі від ветеранів АТО. Неймовірні фото з «Ігор Героїв»
    Сила волі від ветеранів АТО. Неймовірні фото з «Ігор Героїв»
    Сила волі від ветеранів АТО. Неймовірні фото з «Ігор Героїв»
    Сила волі від ветеранів АТО. Неймовірні фото з «Ігор Героїв»
    Сила волі від ветеранів АТО. Неймовірні фото з «Ігор Героїв»
    Сила волі від ветеранів АТО. Неймовірні фото з «Ігор Героїв»
    Сила волі від ветеранів АТО. Неймовірні фото з «Ігор Героїв»
    Сила волі від ветеранів АТО. Неймовірні фото з «Ігор Героїв»
    Сила волі від ветеранів АТО. Неймовірні фото з «Ігор Героїв»
    Сила волі від ветеранів АТО. Неймовірні фото з «Ігор Героїв»
    Сила волі від ветеранів АТО. Неймовірні фото з «Ігор Героїв»
    Сила волі від ветеранів АТО. Неймовірні фото з «Ігор Героїв»
    Сила волі від ветеранів АТО. Неймовірні фото з «Ігор Героїв»
    Сила волі від ветеранів АТО. Неймовірні фото з «Ігор Героїв»
    Фото: Апостроф

    Джерело: Апостроф

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