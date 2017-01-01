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    «Синій кит». Українські користувачі інтернету відреагували на «смертельну гру» фотожабами

    • Сьогодні, 11:38
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    Синій кіт
    Синій кіт

    Буквально за кілька тижнів «синіх китів» так обстібали жартами і мемами, що вони втратили весь флер таємничості та драматичності і вже не годяться для того, щоб вселяти молоді суїцидальні думки

    Український інтернет із гумором відреагував на «смертельну гру» «Синій кит», і завдяки цьому вдалося уникнути великої кількості смертей підлітків, як у Росії. Таку думку на своїй сторінці у «Живому журналі» висловив блогер Ігор Бігдан.

    Блогер зазначив, що в Росії гра з’явилася рік тому. У результаті загинуло 130 дітей. В Украіні ж ситуація інша. «В Україну ця зараза прийшла півроку тому, всі діти про неї в курсі (я питав), і всім це цікаво (діти люблять таємницю і ризик), поліція когось там зловила і попередила, журналісти теж щось там надрукували, і все це було вторинним порівняно з російським масштабом. Але було й дещо нове: укранський інтернет відреагував на ситуацію... стьобом. Буквально за кілька тижнів «синіх китів» так обстібали жартами і мемами, що вони втратили весь флер таємничості і драматичності і вже не годяться для того, щоб вселяти молоді суїцидальні думки», – написав він

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    «Синій кит». Українські користувачі інтернету відреагували на «смертельну гру» фотожабами
    «Синій кит». Українські користувачі інтернету відреагували на «смертельну гру» фотожабами
    «Синій кит». Українські користувачі інтернету відреагували на «смертельну гру» фотожабами
    «Синій кит». Українські користувачі інтернету відреагували на «смертельну гру» фотожабами
    «Синій кит». Українські користувачі інтернету відреагували на «смертельну гру» фотожабами
    «Синій кит». Українські користувачі інтернету відреагували на «смертельну гру» фотожабами
    «Синій кит». Українські користувачі інтернету відреагували на «смертельну гру» фотожабами
    «Синій кит». Українські користувачі інтернету відреагували на «смертельну гру» фотожабами
    «Синій кит». Українські користувачі інтернету відреагували на «смертельну гру» фотожабами
    «Синій кит». Українські користувачі інтернету відреагували на «смертельну гру» фотожабами
    «Синій кит». Українські користувачі інтернету відреагували на «смертельну гру» фотожабами

    Варто зазначити, що певна кількість підлітків таки постраждала від впливу «груп смерті».

    Як повідомлялося, на Волині кіберполіція виявлила підлітка з порізами на руках. Фахівці-психологи районних служб дітей та молоді розповідають, що хлопчина викладав у соцмережі свої закривавлені фото, загалом мав схильність до вчинення над собою насильницьких дій.

    Столичні поліцейські запобігли самогубству двох підлітків, які грали у соцмережі в «гру» «Синій кит» – виконували завдання, які їм давали куратори у так званих групах смерті.

    На Рівненщині підлітки готували масове самогубство через гру «Синій кит». Спецслужбовці врятували двох 19-річних дівчат, які були учасницями небезпечних груп.

    А от двоє студентів-другокурсників із Придністров'я запустили інтернет-гру «Білий ведмідь», яка є повною протилежністю смертельно небезпечній грі «Синій кит».

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