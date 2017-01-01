«Синій кит». Українські користувачі інтернету відреагували на «смертельну гру» фотожабами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Синій кіт

Буквально за кілька тижнів «синіх китів» так обстібали жартами і мемами, що вони втратили весь флер таємничості та драматичності і вже не годяться для того, щоб вселяти молоді суїцидальні думки

Український інтернет із гумором відреагував на «смертельну гру» «Синій кит», і завдяки цьому вдалося уникнути великої кількості смертей підлітків, як у Росії. Таку думку на своїй сторінці у «Живому журналі» висловив блогер Ігор Бігдан.

Блогер зазначив, що в Росії гра з’явилася рік тому. У результаті загинуло 130 дітей. В Украіні ж ситуація інша. «В Україну ця зараза прийшла півроку тому, всі діти про неї в курсі (я питав), і всім це цікаво (діти люблять таємницю і ризик), поліція когось там зловила і попередила, журналісти теж щось там надрукували, і все це було вторинним порівняно з російським масштабом. Але було й дещо нове: укранський інтернет відреагував на ситуацію... стьобом. Буквально за кілька тижнів «синіх китів» так обстібали жартами і мемами, що вони втратили весь флер таємничості і драматичності і вже не годяться для того, щоб вселяти молоді суїцидальні думки», – написав він

Варто зазначити, що певна кількість підлітків таки постраждала від впливу «груп смерті».

Як повідомлялося, на Волині кіберполіція виявлила підлітка з порізами на руках. Фахівці-психологи районних служб дітей та молоді розповідають, що хлопчина викладав у соцмережі свої закривавлені фото, загалом мав схильність до вчинення над собою насильницьких дій.

Столичні поліцейські запобігли самогубству двох підлітків, які грали у соцмережі в «гру» «Синій кит» – виконували завдання, які їм давали куратори у так званих групах смерті.

На Рівненщині підлітки готували масове самогубство через гру «Синій кит». Спецслужбовці врятували двох 19-річних дівчат, які були учасницями небезпечних груп.

А от двоє студентів-другокурсників із Придністров'я запустили інтернет-гру «Білий ведмідь», яка є повною протилежністю смертельно небезпечній грі «Синій кит».