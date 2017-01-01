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    Солодка аварія. Вулиці російського міста Лебедянь залило кількома тоннами соку

    • Сьогодні, 18:38
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    Після обвалення складу розлилося кілька тонн соку, який вулицями міста стікає в річку Дон

    У місті Лебедянь в Липецькій області (Росія) сталося обвалення покрівлі складу на ТОВ «ЕКЗ Лебедянський», що належить корпорації PepsiCo.

    Прес-служба прокуратури регіону повідомила, що після обвалення складу розлилося кілька тонн соку, який вулицями міста стікає в річку Дон.

    На сайті МНС Росії повідомляється, що двоє людей були зняті альпіністами за допомогою спецобладнання, вони передані медикам.

    «Сталося обвалення покрівлі складського приміщення на площі 300 кв. м. У результаті події є постраждалі. Загрози мешканцям немає. Під завалами людей немає», - йдеться на сайті МНС РФ.

    Річки соку на вулицях Лебедяни - у фотогалереї.

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    Солодка аварія. Вулиці російського міста Лебедянь залило кількома тоннами соку
    Солодка аварія. Вулиці російського міста Лебедянь залило кількома тоннами соку
    Солодка аварія. Вулиці російського міста Лебедянь залило кількома тоннами соку
    Солодка аварія. Вулиці російського міста Лебедянь залило кількома тоннами соку
    Солодка аварія. Вулиці російського міста Лебедянь залило кількома тоннами соку
    Солодка аварія. Вулиці російського міста Лебедянь залило кількома тоннами соку
    Солодка аварія. Вулиці російського міста Лебедянь залило кількома тоннами соку
    Солодка аварія. Вулиці російського міста Лебедянь залило кількома тоннами соку
    Солодка аварія. Вулиці російського міста Лебедянь залило кількома тоннами соку
    Солодка аварія. Вулиці російського міста Лебедянь залило кількома тоннами соку
    Солодка аварія. Вулиці російського міста Лебедянь залило кількома тоннами соку
    Солодка аварія. Вулиці російського міста Лебедянь залило кількома тоннами соку
    Солодка аварія. Вулиці російського міста Лебедянь залило кількома тоннами соку
    Солодка аварія. Вулиці російського міста Лебедянь залило кількома тоннами соку

    Джерело: Газета.Ru

    Росія
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