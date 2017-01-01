Солодка аварія. Вулиці російського міста Лебедянь залило кількома тоннами соку
- Сьогодні, 18:38
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Після обвалення складу розлилося кілька тонн соку, який вулицями міста стікає в річку Дон
У місті Лебедянь в Липецькій області (Росія) сталося обвалення покрівлі складу на ТОВ «ЕКЗ Лебедянський», що належить корпорації PepsiCo.
Прес-служба прокуратури регіону повідомила, що після обвалення складу розлилося кілька тонн соку, який вулицями міста стікає в річку Дон.
На сайті МНС Росії повідомляється, що двоє людей були зняті альпіністами за допомогою спецобладнання, вони передані медикам.
«Сталося обвалення покрівлі складського приміщення на площі 300 кв. м. У результаті події є постраждалі. Загрози мешканцям немає. Під завалами людей немає», - йдеться на сайті МНС РФ.
Річки соку на вулицях Лебедяни - у фотогалереї.
Джерело: Газета.Ru