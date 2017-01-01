Солодка аварія. Вулиці російського міста Лебедянь залило кількома тоннами соку

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Після обвалення складу розлилося кілька тонн соку, який вулицями міста стікає в річку Дон

У місті Лебедянь в Липецькій області (Росія) сталося обвалення покрівлі складу на ТОВ «ЕКЗ Лебедянський», що належить корпорації PepsiCo.

Прес-служба прокуратури регіону повідомила, що після обвалення складу розлилося кілька тонн соку, який вулицями міста стікає в річку Дон.

На сайті МНС Росії повідомляється, що двоє людей були зняті альпіністами за допомогою спецобладнання, вони передані медикам.

«Сталося обвалення покрівлі складського приміщення на площі 300 кв. м. У результаті події є постраждалі. Загрози мешканцям немає. Під завалами людей немає», - йдеться на сайті МНС РФ.

Річки соку на вулицях Лебедяни - у фотогалереї.

Джерело: Газета.Ru