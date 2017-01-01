Спокусливі та озброєні. Фотогалерея найкрасивіших дівчат ізраїльської армії

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Незважаючи на щоденні фізичні навантаження, спритне поводження зі зброєю і військову форму, дівчата виглядають, мабуть, ще більш жіночними і сексуальними

У середині травня 1948 року на політичній карті світу з'явилася держава Ізраїль, за незалежність якої у війні брали активну участь жінки.

Ізраїль - одна з небагатьох країн світу, де жінки є військовозобов'язаними і виконують свій військовий обов'язок нарівні з чоловіками. Жіночий корпус ізраїльської армії існує рівно 69 років, з 26 травня 1948 року. Зараз жінки практично не беруть участь в бойових операціях, але їм дозволено проходити службу в більшості частин ЦАХАЛ.

Так, багато представниць прекрасної статі служать в прикордонних військах, повітряних силах і на флоті, а в розвідці Ізраїлю жінки складають майже половину від загальної чисельності військових. Незважаючи на щоденні фізичні навантаження, спритне поводження зі зброєю і військову форму, дівчата виглядають, мабуть, ще більш жіночними і сексуальними.

Сильні і красиві дівчата ізраїльської армії - у фотогалереї:

Джерело: Газета.Ру