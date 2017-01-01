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    Спокусливі та озброєні. Фотогалерея найкрасивіших дівчат ізраїльської армії

    • Сьогодні, 15:31
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    Незважаючи на щоденні фізичні навантаження, спритне поводження зі зброєю і військову форму, дівчата виглядають, мабуть, ще більш жіночними і сексуальними

    У середині травня 1948 року на політичній карті світу з'явилася держава Ізраїль, за незалежність якої у війні брали активну участь жінки.

    Ізраїль - одна з небагатьох країн світу, де жінки є військовозобов'язаними і виконують свій військовий обов'язок нарівні з чоловіками. Жіночий корпус ізраїльської армії існує рівно 69 років, з 26 травня 1948 року. Зараз жінки практично не беруть участь в бойових операціях, але їм дозволено проходити службу в більшості частин ЦАХАЛ.

    Так, багато представниць прекрасної статі служать в прикордонних військах, повітряних силах і на флоті, а в розвідці Ізраїлю жінки складають майже половину від загальної чисельності військових. Незважаючи на щоденні фізичні навантаження, спритне поводження зі зброєю і військову форму, дівчата виглядають, мабуть, ще більш жіночними і сексуальними.

    Сильні і красиві дівчата ізраїльської армії - у фотогалереї:

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    Спокусливі та озброєні. Фотогалерея найкрасивіших дівчат ізраїльської армії
    Спокусливі та озброєні. Фотогалерея найкрасивіших дівчат ізраїльської армії
    Спокусливі та озброєні. Фотогалерея найкрасивіших дівчат ізраїльської армії
    Спокусливі та озброєні. Фотогалерея найкрасивіших дівчат ізраїльської армії
    Спокусливі та озброєні. Фотогалерея найкрасивіших дівчат ізраїльської армії
    Спокусливі та озброєні. Фотогалерея найкрасивіших дівчат ізраїльської армії
    Спокусливі та озброєні. Фотогалерея найкрасивіших дівчат ізраїльської армії
    Спокусливі та озброєні. Фотогалерея найкрасивіших дівчат ізраїльської армії
    Спокусливі та озброєні. Фотогалерея найкрасивіших дівчат ізраїльської армії
    Спокусливі та озброєні. Фотогалерея найкрасивіших дівчат ізраїльської армії
    Спокусливі та озброєні. Фотогалерея найкрасивіших дівчат ізраїльської армії
    Спокусливі та озброєні. Фотогалерея найкрасивіших дівчат ізраїльської армії
    Спокусливі та озброєні. Фотогалерея найкрасивіших дівчат ізраїльської армії
    Спокусливі та озброєні. Фотогалерея найкрасивіших дівчат ізраїльської армії
    Спокусливі та озброєні. Фотогалерея найкрасивіших дівчат ізраїльської армії
    Спокусливі та озброєні. Фотогалерея найкрасивіших дівчат ізраїльської армії
    Спокусливі та озброєні. Фотогалерея найкрасивіших дівчат ізраїльської армії
    Спокусливі та озброєні. Фотогалерея найкрасивіших дівчат ізраїльської армії
    Спокусливі та озброєні. Фотогалерея найкрасивіших дівчат ізраїльської армії
    Спокусливі та озброєні. Фотогалерея найкрасивіших дівчат ізраїльської армії
    Спокусливі та озброєні. Фотогалерея найкрасивіших дівчат ізраїльської армії
    Спокусливі та озброєні. Фотогалерея найкрасивіших дівчат ізраїльської армії
    Спокусливі та озброєні. Фотогалерея найкрасивіших дівчат ізраїльської армії
    Спокусливі та озброєні. Фотогалерея найкрасивіших дівчат ізраїльської армії
    Спокусливі та озброєні. Фотогалерея найкрасивіших дівчат ізраїльської армії
    Спокусливі та озброєні. Фотогалерея найкрасивіших дівчат ізраїльської армії
    Спокусливі та озброєні. Фотогалерея найкрасивіших дівчат ізраїльської армії
    Спокусливі та озброєні. Фотогалерея найкрасивіших дівчат ізраїльської армії
    Спокусливі та озброєні. Фотогалерея найкрасивіших дівчат ізраїльської армії
    Спокусливі та озброєні. Фотогалерея найкрасивіших дівчат ізраїльської армії
    Спокусливі та озброєні. Фотогалерея найкрасивіших дівчат ізраїльської армії
    Спокусливі та озброєні. Фотогалерея найкрасивіших дівчат ізраїльської армії
    Спокусливі та озброєні. Фотогалерея найкрасивіших дівчат ізраїльської армії
    Спокусливі та озброєні. Фотогалерея найкрасивіших дівчат ізраїльської армії
    Спокусливі та озброєні. Фотогалерея найкрасивіших дівчат ізраїльської армії
    Спокусливі та озброєні. Фотогалерея найкрасивіших дівчат ізраїльської армії
    Спокусливі та озброєні. Фотогалерея найкрасивіших дівчат ізраїльської армії
    Спокусливі та озброєні. Фотогалерея найкрасивіших дівчат ізраїльської армії
    Спокусливі та озброєні. Фотогалерея найкрасивіших дівчат ізраїльської армії
    Спокусливі та озброєні. Фотогалерея найкрасивіших дівчат ізраїльської армії
    Спокусливі та озброєні. Фотогалерея найкрасивіших дівчат ізраїльської армії
    Спокусливі та озброєні. Фотогалерея найкрасивіших дівчат ізраїльської армії
    Спокусливі та озброєні. Фотогалерея найкрасивіших дівчат ізраїльської армії
    Спокусливі та озброєні. Фотогалерея найкрасивіших дівчат ізраїльської армії
    Спокусливі та озброєні. Фотогалерея найкрасивіших дівчат ізраїльської армії
    Спокусливі та озброєні. Фотогалерея найкрасивіших дівчат ізраїльської армії
    Спокусливі та озброєні. Фотогалерея найкрасивіших дівчат ізраїльської армії

    Джерело: Газета.Ру

    Ізраїль
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