Справа Мартиненка: перший акт судового спектаклю. Фоторепортаж

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Фото: Станіслав Груздєв Микола Мартиненко

15 народних депутатів та 4 міністра хочуть взяти на поруки Миколи Мартиненка у ході розгляду клопотання САП про запобіжний захід екс-нардепові

Вчора увага всього українського політикуму була прикута до суду у справі колишнього депутата Миколи Мартиненка за звинуваченням у розтраті майна та заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем перенесли на ранок. Засідання тривало до пізньої ночі.

Прокурори САП попросили відкласти суд по справі Мартиненка.

«Я наполягаю на тому, щоб відкласти засідання, до завтрашнього ранку», - сказав прокурор Симків.

У той же час адвокати пропонували зробити перерву на 15 хвилин.

Відзначимо, 15 народних депутатів та 4 міністра хочуть взяти на поруки Миколи Мартиненка у ході розгляду клопотання САП про запобіжний захід екс-нардепові.

Зокрема, за Мартиненко доручається Віктор Логвінський, який підкреслив, що факт кримінального провадження НАБУ не є сам по собі підставою для арешту людини.

Раніше захист заступника голови НАК «Нафтогаз України» Сергія Переломи заявив відвід слідчому судді Солом’янського районного суду Києва Олександру Бобровнику.

Нагадаємо, екс-нардепа Миколу Мартиненка затримали 20 квітня в Києві.

За версією слідства, державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014–2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США (близько 486 млн грн).

У четвер увечері колишньому народному депутату вручили підозру, він перебуває в СІЗО.

Прокуратура проситиме для Мартиненка арешт на 60 діб з можливістю внесення застави в сумі 300 млн грн.

Мартиненку загрожує покарання у вигляді арешту на термін від 8 до 12 років.

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