  1. Головна
  2. Фото
    Фото

    Свідки епохи. Унікальні фотографії антикварних та вінтажних весільних суконь

    • Сьогодні, 12:04
    • Розсилка

    В антикварних магазинах, на інтернет-аукціонах та маленьких ринках можна знайти багато старих речей, іноді цікавих, іноді не дуже

    Крім патефонів, ікон, столового срібла і нагород люди продають дуже багато фотографій.

    Іноді можна побачити цілі альбоми або коробки з антикварними фото.

    Найчастіше це прості сімейні фотографії, і якщо на них немає відомих персон, то для більшості колекціонерів такі фото не становлять особливої цінності.

    Винятками є фотографії, де зображені козаки з нагородами і шашками або інші військові люди.

    Такі фотографії можуть коштувати 50–100 доларів і дорожче, а звичайні фото, в тому числі й вінтажні весільні, можна купувати зовсім недорого.

    1 з 33
    на весь екран згорнути
    Свідки епохи. Унікальні фотографії антикварних та вінтажних весільних суконь
    Свідки епохи. Унікальні фотографії антикварних та вінтажних весільних суконь
    Свідки епохи. Унікальні фотографії антикварних та вінтажних весільних суконь
    Свідки епохи. Унікальні фотографії антикварних та вінтажних весільних суконь
    Свідки епохи. Унікальні фотографії антикварних та вінтажних весільних суконь
    Свідки епохи. Унікальні фотографії антикварних та вінтажних весільних суконь
    Свідки епохи. Унікальні фотографії антикварних та вінтажних весільних суконь
    Свідки епохи. Унікальні фотографії антикварних та вінтажних весільних суконь
    Свідки епохи. Унікальні фотографії антикварних та вінтажних весільних суконь
    Свідки епохи. Унікальні фотографії антикварних та вінтажних весільних суконь
    Свідки епохи. Унікальні фотографії антикварних та вінтажних весільних суконь
    Свідки епохи. Унікальні фотографії антикварних та вінтажних весільних суконь
    Свідки епохи. Унікальні фотографії антикварних та вінтажних весільних суконь
    Свідки епохи. Унікальні фотографії антикварних та вінтажних весільних суконь
    Свідки епохи. Унікальні фотографії антикварних та вінтажних весільних суконь
    Свідки епохи. Унікальні фотографії антикварних та вінтажних весільних суконь
    Свідки епохи. Унікальні фотографії антикварних та вінтажних весільних суконь
    Свідки епохи. Унікальні фотографії антикварних та вінтажних весільних суконь
    Свідки епохи. Унікальні фотографії антикварних та вінтажних весільних суконь
    Свідки епохи. Унікальні фотографії антикварних та вінтажних весільних суконь
    Свідки епохи. Унікальні фотографії антикварних та вінтажних весільних суконь
    Свідки епохи. Унікальні фотографії антикварних та вінтажних весільних суконь
    Свідки епохи. Унікальні фотографії антикварних та вінтажних весільних суконь
    Свідки епохи. Унікальні фотографії антикварних та вінтажних весільних суконь
    Свідки епохи. Унікальні фотографії антикварних та вінтажних весільних суконь
    Свідки епохи. Унікальні фотографії антикварних та вінтажних весільних суконь
    Свідки епохи. Унікальні фотографії антикварних та вінтажних весільних суконь
    Свідки епохи. Унікальні фотографії антикварних та вінтажних весільних суконь
    Свідки епохи. Унікальні фотографії антикварних та вінтажних весільних суконь
    Свідки епохи. Унікальні фотографії антикварних та вінтажних весільних суконь
    Свідки епохи. Унікальні фотографії антикварних та вінтажних весільних суконь
    Свідки епохи. Унікальні фотографії антикварних та вінтажних весільних суконь
    Свідки епохи. Унікальні фотографії антикварних та вінтажних весільних суконь

    Джерело: telegraf.com.ua

    історія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ