Свідки епохи. Унікальні фотографії антикварних та вінтажних весільних суконь
- Сьогодні, 12:04
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В антикварних магазинах, на інтернет-аукціонах та маленьких ринках можна знайти багато старих речей, іноді цікавих, іноді не дуже
Крім патефонів, ікон, столового срібла і нагород люди продають дуже багато фотографій.
Іноді можна побачити цілі альбоми або коробки з антикварними фото.
Найчастіше це прості сімейні фотографії, і якщо на них немає відомих персон, то для більшості колекціонерів такі фото не становлять особливої цінності.
Винятками є фотографії, де зображені козаки з нагородами і шашками або інші військові люди.
Такі фотографії можуть коштувати 50–100 доларів і дорожче, а звичайні фото, в тому числі й вінтажні весільні, можна купувати зовсім недорого.
Джерело: telegraf.com.ua