Світлодарська дуга: бійцям передали зворушливі листи від харківських школярів
- 29 Грудня, 15:57
-
Розсилка
Фото: lb.ua
Світлодарська дуга
Волонтери харківської організації HELP ARMY привезли новорічні сюрпризи бійцям 54-ї бригади, які перебувають на різних позиціях в районі Світлодарської дуги
Військовим передали листи-вітання, які їм підготували школярі Харківської області.
Листи бійці читали вголос, а деякі з військових навіть дзвонили учням харківських шкіл і дякували за підтримку.
Волонтерську допомогу привезли ще 18 грудня, але через активізацію військових дій на Світлодарській дузі, передати її могли тільки зараз. Весь цей час вона перебувала в Бахмуті, поки волонтери займалися наданням допомоги і перевезенням поранених в лікувальні установи.
Джерело: Лівий берег