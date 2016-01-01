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    Світлодарська дуга: бійцям передали зворушливі листи від харківських школярів

    • 29 Грудня, 15:57
    • Розсилка
    Світлодарська дуга
    Фото: lb.ua
    Світлодарська дуга

    Волонтери харківської організації HELP ARMY привезли новорічні сюрпризи бійцям 54-ї бригади, які перебувають на різних позиціях в районі Світлодарської дуги

    Військовим передали листи-вітання, які їм підготували школярі Харківської області.

    Листи бійці читали вголос, а деякі з військових навіть дзвонили учням харківських шкіл і дякували за підтримку.

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    Світлодарська дуга: бійцям передали зворушливі листи від харківських школярів
    Світлодарська дуга: бійцям передали зворушливі листи від харківських школярів
    Світлодарська дуга: бійцям передали зворушливі листи від харківських школярів
    Світлодарська дуга: бійцям передали зворушливі листи від харківських школярів
    Світлодарська дуга: бійцям передали зворушливі листи від харківських школярів
    Світлодарська дуга: бійцям передали зворушливі листи від харківських школярів
    Світлодарська дуга: бійцям передали зворушливі листи від харківських школярів
    Світлодарська дуга: бійцям передали зворушливі листи від харківських школярів
    Світлодарська дуга: бійцям передали зворушливі листи від харківських школярів
    Світлодарська дуга: бійцям передали зворушливі листи від харківських школярів
    Світлодарська дуга: бійцям передали зворушливі листи від харківських школярів
    Світлодарська дуга: бійцям передали зворушливі листи від харківських школярів
    Світлодарська дуга: бійцям передали зворушливі листи від харківських школярів
    Світлодарська дуга: бійцям передали зворушливі листи від харківських школярів
    Світлодарська дуга: бійцям передали зворушливі листи від харківських школярів
    Світлодарська дуга: бійцям передали зворушливі листи від харківських школярів
    Світлодарська дуга: бійцям передали зворушливі листи від харківських школярів
    Світлодарська дуга: бійцям передали зворушливі листи від харківських школярів

    Волонтерську допомогу привезли ще 18 грудня, але через активізацію військових дій на Світлодарській дузі, передати її могли тільки зараз. Весь цей час вона перебувала в Бахмуті, поки волонтери займалися наданням допомоги і перевезенням поранених в лікувальні установи.

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    Джерело: Лівий берег

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