Світлодарська дуга: бійцям передали зворушливі листи від харківських школярів

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Фото: lb.ua Світлодарська дуга

Волонтери харківської організації HELP ARMY привезли новорічні сюрпризи бійцям 54-ї бригади, які перебувають на різних позиціях в районі Світлодарської дуги

Військовим передали листи-вітання, які їм підготували школярі Харківської області.

Листи бійці читали вголос, а деякі з військових навіть дзвонили учням харківських шкіл і дякували за підтримку.

Волонтерську допомогу привезли ще 18 грудня, але через активізацію військових дій на Світлодарській дузі, передати її могли тільки зараз. Весь цей час вона перебувала в Бахмуті, поки волонтери займалися наданням допомоги і перевезенням поранених в лікувальні установи.

Джерело: Лівий берег