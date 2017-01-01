Таємничий шарм брюнеток, від яких неможливо відвести погляд
- Сьогодні, 12:15
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Шарм і харизму, які випромінюють такі дівчата, словами передати дуже важко
Міф про те, що джентльмени віддають перевагу блондинкам - це не більше, ніж просто міф.
Комусь подобаються ніжні світловолосі жінки, а комусь - фатальні яскраві брюнетки.
Шарм і харизму, які випромінюють такі дівчата, словами передати дуже важко.
І якщо ви є саме брюнеткою і змінювати це не збираєтеся, то вам буде цікаво дізнатися скільки неймовірно красивих брюнеток є в світі.
Таємничий шарм брюнеток, від яких неможливо відвести погляд:
Джерело: telegraf.com.ua