Трамп, якого можна облизати, та інші смаколики найбільшої виставки солодощів у світі
- Вчора, 14:11
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Дональд Трамп
На найбільшому ярмарку у світі солодощів та снеків ISM у Кельні було представлено головні тренди цього рокуУ міжнародному ярмарку солодощів та снеків, який відбувається в Кельні, участь бере близько 1600 фірм з 70 країн. Це найбільший захід подібного штибу, на якому аналізують тренди, підглядають за ідеями та укладають великі угоди. Поки бізнесмени говорять про справи, журналісти дізнаються, чим тішитимуть кондитери в найближчому майбутньому.
Джерело: Deutsche Welle