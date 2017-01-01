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    Трамп, якого можна облизати, та інші смаколики найбільшої виставки солодощів у світі

    • Вчора, 14:11
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    Дональд Трамп
    Дональд Трамп

    На найбільшому ярмарку у світі солодощів та снеків ISM у Кельні було представлено головні тренди цього року

    У міжнародному ярмарку солодощів та снеків, який відбувається в Кельні, участь бере близько 1600 фірм з 70 країн. Це найбільший захід подібного штибу, на якому аналізують тренди, підглядають за ідеями та укладають великі угоди. Поки бізнесмени говорять про справи, журналісти дізнаються, чим тішитимуть кондитери в найближчому майбутньому.

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    Трамп, якого можна облизати, та інші смаколики найбільшої виставки солодощів у світі
    Одна з найбільш очевидних тенденцій - солодощі для веганів. Наприклад, німецький аналог класичної цукерки «Корівка». В асортимент він потрапив завдяки дочці власників кондитерської фірми: після того як вона вирішила стати веганом, матері з батьком довелося переключитися на відповідні продукти. На смак така «Корівка» майже не відрізняється від оригіналу.
    Арахіс з васабі, хрустка смажена квасоля, рис з водоростями (на фото) – на ринку снеків чітко простежуються азійські мотиви.
    Латвійська компанія, яка придумала ці цукерки, спеціалізується на шоколаді з лісними ягодами. Тут вони теж присутні, хоча всередині: в’язка начинка з помаранчево-жовтих ягідок обліпихи. Ззовні цього разу виявилися пелюстки васильків. Звичайно, вони не додають смаку цукеркам, але однозначно притягують погляд.
    Вишукані квіти ручної роботи з чорного та білого шоколаду - справжній витвір мистецтва і відмінний подарунок. На вибір - троянди, водяні лілії та орхідеї. Щоправда, про їхній смак можна тільки здогадуватися - хто ж наважиться з’їсти таку красу?
    Піца, гамбургер, картопля - фрі, курка на грилі - на ярмарку солодощів ці продукти потрапили лиш тому, що вони зроблені з марципану. Правда, корисніше від цього вони не стали.
    Китайське печиво з передбаченнями, як водиться обіцяє, що все буде добре. Його гамбурзький аналог «печиво на нещастя» (Pechkekse) - вимагає гарного почуття гумору і міцних нервів. В цьому передбаченні, наприклад, говориться, що «якщо в твоєму гороскопі на сьогодні було щось добре, то це брехня».
    Морська галька з берегів грецьких островів надихнула кондитерів на створення таких шоколадних камінців. Під тонкою цукровою глазур’ю в цих трохи шорсткуватих цукерок - шар шоколаду та грецький горіх. Існують також і варіант з імбиром.
    Компанія з Харкова привезла на ярмарок варіації з солодощів з насіння соняшника - не тільки солодкі як звичний грильяж, але й м’ятні та солоні.
    Випустити Дональда Трампа у вигляді льодяника придумали винахідливі китайці. Сфотографувати свою цукерку вони дозволили зі словами: «Сподіваємося у вас не буде проблем». Що ж тут скажеш, у випадку з Трампом на це сподівається весь світ.
    Естонські кондитери пропонують як десерт справжній оленячий мох. Вони збирають його в лісі, миють, висушують і занурюють в шоколад. Ця насолода доступна лише з квітня по листопад.
    У кульці морозива зі смаком лісових ягід від сімейної фірми з Румунії немає а ні грама цукру. Без нього тепер обходяться й при виробництві шоколаду - попит на такі солодощі невпинно зростає.
    Окрім безпосередньо солодощів, на ярмарку в Кельні представлені й способи ефективної подачі. На цьому стенді - варіант французької компанії. За словами її представників, особливо популярні сьогодні скляні банки середнього розміру з пласкими скляними кришками.
    В ці маленькі коробки вміщується лише одна цукерка. При цьому в такій упаковці, яка розроблена німецькою фірмою-виробником листівок, виглядати вона буде справжньою коштовністю.
    Ці важкуваті інструменти виробляє невелика польська мануфактура. Відкушувати шматки від гайок, шурупів, ножиць та викруток на диво легко - шоколад набагато м’якший, ніж здається
    І наостанок: представники фірми з Гонконгу розуміють, що солодкий унітаз - дурна ідея. Проте дітям подобається, сміються вони. Під пластиковою кришкою кисло-солодкий порошок. Унітаз необхідно чистити за допомогою прикріплених по боках льодяникових вантусів.
    Трамп, якого можна облизати, та інші смаколики найбільшої виставки солодощів у світі

    Джерело: Deutsche Welle
    Німеччина
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