Три роки з Росією разом. На що перетворилась окупована Феодосія
- Сьогодні, 15:06
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Феодосія
Сміття та бруд: такою зустріла новий, 2017-й, рік Феодосія
Місцевий сайт «Кафа» опублікував «святковий» фоторепортаж з окупованої Феодосії.
Варто зазначити, що користувачі ресурсу не соромляться в коментарях оцінювати реальний стан справ у місті:
- «Никогда город не выглядел столь мерзко и гадко».
- «А наши верховные правители дальше своего носа не видят. Лепят нам на уши всякую чушь, а говорить надо вот о чем! Завели кровопийц в кабинетах, обходились замами-врагами и дерибанят усиленными темпами городок».
- «И так начался год, посвященный великому Айвазовскому!»