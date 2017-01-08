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    Три роки з Росією разом. На що перетворилась окупована Феодосія

    • Сьогодні, 15:06
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    Феодосія
    Феодосія

    Сміття та бруд: такою зустріла новий, 2017-й, рік Феодосія

    Місцевий сайт «Кафа» опублікував «святковий» фоторепортаж з окупованої Феодосії.

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    Три роки з Росією разом. На що перетворилась окупована Феодосія
    Три роки з Росією разом. На що перетворилась окупована Феодосія
    Три роки з Росією разом. На що перетворилась окупована Феодосія
    Три роки з Росією разом. На що перетворилась окупована Феодосія
    Три роки з Росією разом. На що перетворилась окупована Феодосія
    Три роки з Росією разом. На що перетворилась окупована Феодосія
    Три роки з Росією разом. На що перетворилась окупована Феодосія
    Три роки з Росією разом. На що перетворилась окупована Феодосія
    Три роки з Росією разом. На що перетворилась окупована Феодосія
    Три роки з Росією разом. На що перетворилась окупована Феодосія
    Три роки з Росією разом. На що перетворилась окупована Феодосія
    Три роки з Росією разом. На що перетворилась окупована Феодосія
    Три роки з Росією разом. На що перетворилась окупована Феодосія

    Варто зазначити, що користувачі ресурсу не соромляться в коментарях оцінювати реальний стан справ у місті:

    • «Никогда город не выглядел столь мерзко и гадко».
    • «А наши верховные правители дальше своего носа не видят. Лепят нам на уши всякую чушь, а говорить надо вот о чем! Завели кровопийц в кабинетах, обходились замами-врагами и дерибанят усиленными темпами городок».
    • «И так начался год, посвященный великому Айвазовскому!»
    Крим
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