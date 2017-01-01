Творча майстерня виготовляє унікальні масштабні моделі техніки АТО

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Технологічні можливості виробництва дозволяють відтворювати складні обводи фюзеляжів і корпусів, використовуючи класичні та сучасні технології: чотирьох і п'яти координатне фрезерування, лазерну різку, 3D друк

«Архитектон» показала масштабні моделі техніки АТО, які виготовлялись для виставкових стендів «Укроборонпрому» та інших вітчизняних підприємств.

Компанія професійно виготовляє масштабні моделі літаків, вертольотів, ракет, кораблів, автомобілів, танків та іншої військової техніки.

Майстерня створює унікальні моделі на замовлення для виставок і презентацій в одиничних екземплярах. Виконує виготовлення дрібносерійних партій для ділових подарунків та сувенірів. Розробляє і виробляє невеликими тиражами моделі залізничних вагонів і локомотивів для колекціонерів.

Технологічні можливості виробництва дозволяють відтворювати складні обводи фюзеляжів і корпусів, використовуючи класичні та сучасні технології: чотирьох і п'яти координатне фрезерування, лазерну різку, 3D друк. При серійному виготовленні моделей застосовується вакуумне лиття, самотвердіючі полімери і поліефірні смоли.

Джерело: Gazeta.ua