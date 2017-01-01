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    У Грузії з вантажних контейнерів збудували готель-піраміду

    • Сьогодні, 19:56
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    На грузинському гірськолижному курорті Верхній Гудаурі відкрився перший бутік-готель Quadrum

    Будівля повністю складається з вантажних контейнерів, обшитих деревом. Вони каскадом спускаються вздовж снігового схилу. Візуально нагадують піраміду.

    За словами архітекторів Сандро Рамішвілі та Іраклія Еріставі, натхненням для проекту стали Кавказькі гори. Для будівлі використовували виключно екологічно нешкідливі матеріали місцевого виробництва.

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    У Грузії з вантажних контейнерів збудували готель-піраміду
    У Грузії з вантажних контейнерів збудували готель-піраміду
    У Грузії з вантажних контейнерів збудували готель-піраміду
    У Грузії з вантажних контейнерів збудували готель-піраміду
    У Грузії з вантажних контейнерів збудували готель-піраміду
    У Грузії з вантажних контейнерів збудували готель-піраміду
    У Грузії з вантажних контейнерів збудували готель-піраміду
    У Грузії з вантажних контейнерів збудували готель-піраміду
    У Грузії з вантажних контейнерів збудували готель-піраміду
    У Грузії з вантажних контейнерів збудували готель-піраміду
    У Грузії з вантажних контейнерів збудували готель-піраміду
    У Грузії з вантажних контейнерів збудували готель-піраміду
    У Грузії з вантажних контейнерів збудували готель-піраміду
    У Грузії з вантажних контейнерів збудували готель-піраміду

    Quadrum не перший готель з вантажних контейнерів. Подібні приймають гостей в Китаї та Великобританії. Грузинський готель відрізняється віддаленістю від міста та висотою розташування. Знаходиться на висоті 2200 м над рівнем моря.

    У переобладнаних контейнерах селяться гірськолижники та шанувальники йоги. У кожному номері є тераса з розкішним видом.

    Джерело: Gazeta.ua

    Грузія технології
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