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    У Харкові загорівся велосипедний завод

    • Сьогодні, 11:29
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    Надзвичайна подія у Харкові: пожежа охопила велосипедний завод імені Петровського

    У Харкові вранці в четвер, 30 березня, спалахнула пожежа на місцевому велосипедному заводі імені Петровського.

    Пожежа охопила будівлю, у якій знаходяться склад і складальний цех.

    Завод знаходиться за адресою Московський проспект, 118.

    Інформації про прибуття на місце надзвичайної події співробітників Державної служби України з надзвичайних ситуацій поки немає.

    Нагадаємо, у московському Домодєдово пожежний автомобіль збив дев'ятьох людей.

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    У Харкові загорівся велосипедний завод
    У Харкові загорівся велосипедний завод
    У Харкові загорівся велосипедний завод
    У Харкові загорівся велосипедний завод
    У Харкові загорівся велосипедний завод
    У Харкові загорівся велосипедний завод
    У Харкові загорівся велосипедний завод
    У Харкові загорівся велосипедний завод
    У Харкові загорівся велосипедний завод
    У Харкові загорівся велосипедний завод

    Джерело: Обозреватель

    Харків пожежа завод
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