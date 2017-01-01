У Харкові загорівся велосипедний завод
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Надзвичайна подія у Харкові: пожежа охопила велосипедний завод імені Петровського
У Харкові вранці в четвер, 30 березня, спалахнула пожежа на місцевому велосипедному заводі імені Петровського.
Пожежа охопила будівлю, у якій знаходяться склад і складальний цех.
Завод знаходиться за адресою Московський проспект, 118.
Інформації про прибуття на місце надзвичайної події співробітників Державної служби України з надзвичайних ситуацій поки немає.
Нагадаємо, у московському Домодєдово пожежний автомобіль збив дев'ятьох людей.
Джерело: Обозреватель