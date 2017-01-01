У Іспанії виготовили труни у формі стадіонів «Реала» й «Барселони»

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Заповзятлива іспанська компанія, яка надає ритуальні послуги, оголосила про спеціальну пропозицію для футбольних уболівальників.

Бізнесмени пропонують вирушити в останню путь у труні, виготовленій у формі домашньої арени мадридського «Реала» - «Сантьяго Бернабеу».

Не залишилися обділеними й фанати «Барселони» - для них компанія ритуальних послуг також приготувала особливу труну.

Примірники представили на виставці. Компанії-виробники вважають, що з урахуванням кількості уболівальників клубів, такі труни розкуповуватимуть як гарячі пиріжки.

Джерело: Gazeta.ua