У Іспанії виготовили труни у формі стадіонів «Реала» й «Барселони»
- Сьогодні, 17:51
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Заповзятлива іспанська компанія, яка надає ритуальні послуги, оголосила про спеціальну пропозицію для футбольних уболівальників.
Бізнесмени пропонують вирушити в останню путь у труні, виготовленій у формі домашньої арени мадридського «Реала» - «Сантьяго Бернабеу».
Не залишилися обділеними й фанати «Барселони» - для них компанія ритуальних послуг також приготувала особливу труну.
Примірники представили на виставці. Компанії-виробники вважають, що з урахуванням кількості уболівальників клубів, такі труни розкуповуватимуть як гарячі пиріжки.
Джерело: Gazeta.ua