У Києві відкрили виставку, присвячену тваринам із зони АТО



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Волонтери підготували зворушливу фотовиставку до третіх роковин анексії Криму і початку АТО

Сьогодні у вестибюлі столичної станції метро «Золоті ворота» відбулося відкриття фотовиставки «Втрачений дім», приуроченої до третіх роковин анексії Криму. Вона складається із фотографій з безпритульними тваринами, які живуть у зоні АТО поруч із військовими.

Триватиме експозиція до 5 березня, і оглянути її можна буде у час роботи метрополітену.

На виставці представлені роботи фотографів Олександра Гайдара, Олексія Чернишова та Андрія Римарука, зроблені у зоні проведення АТО у 2014–2016 роках.

«Фотопроектом «Втрачений дім» ми хочемо зворушливим чином нагадати людям, що війна поруч. Собаки, коти на фотографіях – тварини, які втратили дім і прибилися до військових або народилися під час війни. Дуже часто це друзі, які першими попереджають про обстріл. Зараз усі кажуть про втому від війни, але якщо ми хочемо, щоб війна скінчилася, ми маємо гуртуватися і докласти зусиль для перемоги», – сказав засновник «Повернись живим» Віталій Дейнега.