У Києві вшанували захисників Дебальцевого. Фоторепортаж



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Інокентій Климентьєв

Впродовж активних боїв, що тривали від 15 січня й до 18 лютого 2015 року - загинуло 110 військовослужбовців, 270 були поранені, а ще 18 - пропали безвісти

Сьогодні у Києві близько 500 учасників АТО, які у 2015 році брали участь у боях під містом Дебальцеве, а також їх рідні та близькі провели ходу, присвячену річниці битв.

Учасники акції пройшли від будівлі Київської міської державної адміністрації через Майдан Незалежності до Софійської площі.

На Софійської площі був організований концерт за участю Олега Скрипки та гуртів «Гайдамаки», «The Вйо» та «Антитіла».

Нагадаємо, у лютому 2015 року понад 2,5 тисячі українських військових залишили позиції біля міста на Донеччині і відійшли на північний захід. До цього, впродовж кількох місяців Росія стягнула до Дебальцевого війська, які значно перевищували українські. Впродовж активних боїв, що тривали від 15-го січня й до 18-го лютого 2015 року - загинуло 110 військовослужбовців, 270 були поранені, а ще 18 - пропали безвісти.