У київській школі відкрили Музей АТО. Фоторепортаж
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Музей АТО
Частина експозиції, всі артефакти в музеї є справжніми, переданими військовими, волонтерами
25 січня в Києві, в середній школі №110 імені Казимира Гапоненка, за підтримки Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, Координаційного центру допомоги учасникам АТО та Київської міської спілки ветеранів і учасників антитерористичної операції Голосіївського району відкрили Музей АТО.
Джерело: Радіо Свобода