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    У київській школі відкрили Музей АТО. Фоторепортаж

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    Музей АТО
    Музей АТО

    Частина експозиції, всі артефакти в музеї є справжніми, переданими військовими, волонтерами

    25 січня в Києві, в середній школі №110 імені Казимира Гапоненка, за підтримки Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, Координаційного центру допомоги учасникам АТО та Київської міської спілки ветеранів і учасників антитерористичної операції Голосіївського району відкрили Музей АТО.

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    Військові перед відкриттям музею, на урочистій частині
    Діти з виступом перед військовими на відкритті музею АТО
    Квіти до символічного меморіалу пам'яті загиблим військовим
    Хвилина мовчання під час відкриття музею АТО в середній школі №110 імені Казимира Гапоненка
    Фото на пам'ять. Зліва направо: Олег Дурмасенко, один з авторів створення музею; Віталій Глушков, боєць 95-ї окремої десатної штурмової бригади; В'ячеслав Рибачук, 11-й БТрО «Київська Русь»; Ервін Гусейнов, 57-а окрема мотопіхотна бригада
    Військовий з нагородами, отриманими в зоні АТО біля артефактів із Майдану
    Портрети Героїв «Небесної сотні»
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    Артефакти з Майдану
    Стенд із фотографіями боїв за Донецький аеропорт
    У київській школі відкрили Музей АТО. Фоторепортаж
    У київській школі відкрили Музей АТО. Фоторепортаж
    Частина експозиції, всі артефакти в музеї є справжні, передані військовими, волонтерами
    У київській школі відкрили Музей АТО. Фоторепортаж


    Джерело: Радіо Свобода

    Київ
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