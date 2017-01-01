У київському метро збирали гроші «на гроби» відомим політикам



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сьогодні у київському метрополітені, на станції «Хрещатик» був помічений незвичайний «жебрак»

Як повідомляє Рeople.in.ua, чоловік у масці та одязі «смерті», з імпровізованою «косою» та хрестом у руках, зі скринькою з написом «на гроб», — випрошує гроші. На всіх цих «аксесуарах» написані, зокрема, прізвища та імена відомих в Україні політиків: Петя, Сеня, Беня та Гройсман. Також є напис «Бариги я за вами».

Хто цей чоловік, і що це за «акція» - невідомо. Але перехожі звертають увагу на незвичного жебрака. Дехто навіть кидає йому у скриньку дріб’язок…