У Львові відбулися змагання з бодібілдингу та фітнесу. Фотогалерея

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На сцені Львівського міського Палацу культури імені Гната Хоткевича відбулися змагання за Кубок Львівщини з бодібілдингу та фітнесу

Змагання відбулись під патронатом Міжнародної федерації IFBB. Загалом у змаганнях взяло участь майже 100 атлетів з різних регіонів України. До Львова прибули представники Вінниці, Рівного, Ужгорода, Берегового, Чернівців, Харкова, Києва, Дніпра, Хмельницька, Самбора, Івано-Франківська, Луцька, Запоріжжя та Донеччини.

Спортсмени змагалися в таких категоріях: бодібілдинг – юніори та ветерани;

бодібілдинг (до 80 кг, до 90 кг, понад 90 кг);

бікіні (до 163 см, до 166 см, понад 166 см);

бодіфітнес жінки; та менс фізік (до 178 см, понад 178 см). Після завершення змагань спортсмени виборювали Кубок в абсолютній категорії. Традиційно найбільша конкуренція була у дівчат у категорії «Бікіні». Тут абсолютною переможницею стала донеччанка Лідія Марусич (№81). У бодібілдингу в найпрестижнішій ваговій категорії понад 90 кг переміг киянин Микита Пустовіт (№35), а абсолютним чемпіоном за рішенням суддівської колегії обрано Сергія Борденюка з Хмельницького (№11). У категорії «Менс фізік» найкращим став представник Закарпаття Юрій Йовбак (№99). Кубок у бодіфітнесі завоювала Юлія Гомбош із Закарпаття (№44). 1 з 43 на весь екран згорнути

Джерело: блог Євгена Кравса