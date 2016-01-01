У Львові встановили традиційну Різдвяну шопку

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Фото: Євген Кравс Шопка у Львові

У центрі Львова, на площі Ринок, біля входу в Ратушу, розмістили традиційну для міста Різдвяну шопку із майже двометровими дерев’яними фігурами

Традицію встановлення Різдвяної шопки у місті Лева продовжують уже багато років. У середину конструкції помістили сіно, а також вісім дерев'яних фігур. У шопці можна буде побачити новонародженого Ісуса, Марію, Йосипа та царів. Релігійні персонажі вирізьбив львівський скульптор Антон Лубій. Кожен охочий може зайти у святкову шопку та роздивитися дерев'яні скульптури виготовлені з колод тополі і сосни та розмальовані автором разом із дітьми. У вечірній час шопка ілюмінована: багато львів’ян та гостей міста із задоволенням роблять тут пам’ятні фото та селфі…

Шопка (також Вертепна скриня) – переважно макет, що зображає Вифлеємську стайню в ніч Різдва Христового. Може бути виконана як у мініатюрі, так і у великих розмірах. Обов'язковими елементами є фігури Ісуса Христа, Матері Божої та святого Йосипа; залежно від варіацій у шопці можуть також бути пастушки, худоба, три царі чи інші персонажі. Інколи встановлюють живі шопки, в яких замість фігур беруть участь живі люди і звірі. Встановлення шопок є однією з найпопулярніших різдвяних традицій в Європі та Північній Америці.

Джерело: блог Євгена Кравса