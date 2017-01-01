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    У Москві випав червневий мокрий сніг

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    У російській столиці Москві 2 червня випав мокрий сніг

    Незвичне для літа погодне явище спостерігали у центрі російської столиці. Зокрема, в районі Київського вокзалу і площі Європи.

    Протягом дня в Москві збережеться сильний північно-західний вітер, попереджають синоптики. Місцями можливі пориви 12–17 м/с. Температура знизиться до 12–14°С.

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    У Москві випав червневий мокрий сніг
    У Москві випав червневий мокрий сніг
    У Москві випав червневий мокрий сніг
    У Москві випав червневий мокрий сніг
    У Москві випав червневий мокрий сніг
    У Москві випав червневий мокрий сніг
    У Москві випав червневий мокрий сніг

    Користувачі активно обговорюють зимову погоду посеред літа. Фото й відео викладають у соцмережі.

    Джерело: Gazeta.ua

    Росія Москва
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