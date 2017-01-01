У Москві випав червневий мокрий сніг
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У російській столиці Москві 2 червня випав мокрий сніг
Незвичне для літа погодне явище спостерігали у центрі російської столиці. Зокрема, в районі Київського вокзалу і площі Європи.
Протягом дня в Москві збережеться сильний північно-західний вітер, попереджають синоптики. Місцями можливі пориви 12–17 м/с. Температура знизиться до 12–14°С.
Користувачі активно обговорюють зимову погоду посеред літа. Фото й відео викладають у соцмережі.
Джерело: Gazeta.ua