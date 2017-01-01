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    У Росії вже розпочалося щорічне божевілля на честь Дня перемоги

    • Сьогодні, 20:04
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    «Почалось победобесие» - коментують в Twitter користувачі

    В магазинах Російської Федерації розпочались масові продажі атрибутів до 9 травня - Дня перемоги.

    Продавці, зокрема, пропонують купити георгіївські стрічки, шапки-пілотки, наліпки з написами «Деды воевали», «На Берлин», «Можем повторить».

    Не відстають кафе, бари та нічні клуби. Деякі з них запровадили собі в меню «набори фронтовиків» або проводять акції з розіграшами.

    «Почалось победобесие» - коментують в Twitter користувачі.

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    У Росії вже розпочалося щорічне божевілля на честь Дня перемоги
    У Росії вже розпочалося щорічне божевілля на честь Дня перемоги
    У Росії вже розпочалося щорічне божевілля на честь Дня перемоги
    У Росії вже розпочалося щорічне божевілля на честь Дня перемоги
    У Росії вже розпочалося щорічне божевілля на честь Дня перемоги
    У Росії вже розпочалося щорічне божевілля на честь Дня перемоги
    У Росії вже розпочалося щорічне божевілля на честь Дня перемоги
    У Росії вже розпочалося щорічне божевілля на честь Дня перемоги
    У Росії вже розпочалося щорічне божевілля на честь Дня перемоги
    У Росії вже розпочалося щорічне божевілля на честь Дня перемоги
    У Росії вже розпочалося щорічне божевілля на честь Дня перемоги
    У Росії вже розпочалося щорічне божевілля на честь Дня перемоги
    У Росії вже розпочалося щорічне божевілля на честь Дня перемоги
    У Росії вже розпочалося щорічне божевілля на честь Дня перемоги
    У Росії вже розпочалося щорічне божевілля на честь Дня перемоги
    У Росії вже розпочалося щорічне божевілля на честь Дня перемоги
    У Росії вже розпочалося щорічне божевілля на честь Дня перемоги

    Джерело: Gazeta.ua

    день перемоги Росія
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