У Росії вже розпочалося щорічне божевілля на честь Дня перемоги
- Сьогодні, 20:04
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«Почалось победобесие» - коментують в Twitter користувачі
В магазинах Російської Федерації розпочались масові продажі атрибутів до 9 травня - Дня перемоги.
Продавці, зокрема, пропонують купити георгіївські стрічки, шапки-пілотки, наліпки з написами «Деды воевали», «На Берлин», «Можем повторить».
Не відстають кафе, бари та нічні клуби. Деякі з них запровадили собі в меню «набори фронтовиків» або проводять акції з розіграшами.
«Почалось победобесие» - коментують в Twitter користувачі.
Джерело: Gazeta.ua