У Сахарі уперше за 37 років випав сніг. Неймовірні фотографії

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У алжирському місті Айн Сефра, яке знаходиться на території пустелі Сахара, випав сніг

Востаннє сніг у Сахарі бачили аж у лютому 1979 року, тоді він також випав у Алжирі, повідомляє Bored Panda.

Світлини незвичайного для жителів Сахари природного явища зробив фотограф-аматор Карім Бучетата. «Всі були приголомшені, коли побачили сніг в пустелі. Це таке рідкісне явище. Сніг протримався на землі протягом дня», - розповів фотограф.

Джерело: Еспресо ТВ