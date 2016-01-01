  1. Головна
  2. Фото
    Фото

    У Сахарі уперше за 37 років випав сніг. Неймовірні фотографії

    • Вчора, 13:56
    • Розсилка

    У алжирському місті Айн Сефра, яке знаходиться на території пустелі Сахара, випав сніг

    Востаннє сніг у Сахарі бачили аж у лютому 1979 року, тоді він також випав у Алжирі, повідомляє Bored Panda.

    Світлини незвичайного для жителів Сахари природного явища зробив фотограф-аматор Карім Бучетата. «Всі були приголомшені, коли побачили сніг в пустелі. Це таке рідкісне явище. Сніг протримався на землі протягом дня», - розповів фотограф.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    У Сахарі уперше за 37 років випав сніг. Неймовірні фотографії
    У Сахарі уперше за 37 років випав сніг. Неймовірні фотографії
    У Сахарі уперше за 37 років випав сніг. Неймовірні фотографії
    У Сахарі уперше за 37 років випав сніг. Неймовірні фотографії
    У Сахарі уперше за 37 років випав сніг. Неймовірні фотографії
    У Сахарі уперше за 37 років випав сніг. Неймовірні фотографії
    У Сахарі уперше за 37 років випав сніг. Неймовірні фотографії

    Джерело: Еспресо ТВ

    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Комментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ