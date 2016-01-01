У Сахарі уперше за 37 років випав сніг. Неймовірні фотографії
- Вчора, 13:56
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У алжирському місті Айн Сефра, яке знаходиться на території пустелі Сахара, випав сніг
Востаннє сніг у Сахарі бачили аж у лютому 1979 року, тоді він також випав у Алжирі, повідомляє Bored Panda.
Світлини незвичайного для жителів Сахари природного явища зробив фотограф-аматор Карім Бучетата. «Всі були приголомшені, коли побачили сніг в пустелі. Це таке рідкісне явище. Сніг протримався на землі протягом дня», - розповів фотограф.
Джерело: Еспресо ТВ